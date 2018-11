Quejas Vecinales

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

SIN RESPUESTA

"Esto es en Matheu entre Andrés Del Pino y Laprida (barrio Del Pino) ya hace un mes que estoy pidiendo que vengan arreglar los de ABSA y no hay respuestas alguna. Ya me pasó el año pasado que lo tuvo que arreglar mi marido porque se hundió la entrada del garage y esto se está comiendo todo por debajo y no hay respuesta", escribe Alicia.

ABANDONADO I

"Me parece bien la nueva Rocca, muy linda pero el barrio Otamendi está totalmente abandonado. Yo vivo a media cuadra del jardín (Gigena al 600) no podemos caminar por las huellas que hay y hay chiquitos que necesitan ser trasladados por su discapacidad. El camión de la basura no entra o sino también para llevar a los chicos a la escuela los tenes que llevar alzado", dice Graciela.

ABANDONADO II

"Hace como dos años que este auto está abandonado en la puerta de Moreno 332, agradecería su desalojo ya que es una cuadra de mucho movimiento de autos por estar enfrente del Pami y sindicato petrolero", escribe Elsa Beatriz a LAD.