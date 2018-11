P U B L I C







Los cocoteros, los arrecifes formados por corales, el color del agua y la arena, le dieron a Maragogi el nombre de "el caribe brasilero". Si nuestro viaje es para conocer piscinas naturales y descansar, es el lugar por excelencia. Muchos viajes a Maceió y Porto de Galinhas incluyen algunos días o una excursión a Maragogi, que está a unos 125 km al norte de Maceió y a menos de 100 km. de Porto de Galinhas. No duden en elegir combinar los tres destinos, es una recomendación que no queremos dejar de reforzar. Esta tríada costera se complementa muy bien. Maragogi es un pueblo muy pequeño, con infraestructura para el turismo limitada, que tiene todos los servicios en el pueblo incluyendo cajeros automáticos y banco, y cualquier otra falta es cubierta en resorts que tienen todo incluido. También hay pequeños hoteles y posadas. Maragogi es un buen destino también para viajar en familia, a pesar que se lo identifique como un destino mielero. Se caracteriza por ser muy pacífico. Para probar platos locales, pequeños pueblos como Maragogi son ideales, porque la cocina es bien autóctona. A Maragogi se llega en avión a través de Recife o de Maceió, con escala en São Paulo, Río de Janeiro o Brasilia generalmente, aunque hoy en día hay 1 vuelo directo semanal con LATAM. El viaje en bus o transfer para llegar a Maragogi es semejante en ambos casos, ya que las dos ciudades están casi equidistantes de Maragogi. El clima es tropical húmedo. Mantiene temperaturas altas todo el año, pero bajan un poco entre julio y agosto. Las lluvias son más frecuentes de mayo a julio. Los mejores meses para ir son desde octubre a marzo, pero realmente la ciudad se disfruta todo el año. Casi la única actividad que hay en Maragogi, además de pasar interminables horas en la playa, es visitar las piscinas naturales. La verdad es que es difícil cansarse de los corales y las aguas transparentes, tan limpias y verdes de las franjas de coral. Es un paraíso marítimo. Estas piscinas están a algunos kilómetros mar adentro, y para visitarlos hay que contratar una excursión, unos catamaranes que trasladan a los turistas hasta los arrecifes. Las visitas dependen de la marea, y tienen horario y cupos restringidos, porque la franja marítima de corales que esta frente a Maragogi, es parte del Área de Preservación Ambiental Costa dos Corais, que regula el acceso de los turistas a las barreras de coral. Aunque estemos tan lejos de la costa, los bancos de arena bajo los corales mantienen la profundidad muy baja, es muy seguro y no hay peligros tanto para adultos como para niños. Lo único que hay que tener en cuenta es que los arrecifes son ecosistemas muy frágiles, que no resisten la contaminación ni los daños físicos que se les puede causar al pisarlos o tocarlos. El respeto por la naturaleza es la regla número uno al sumergirnos en su hábitat. Formadas entre los arrecifes de Maragogi se destacan principalmente 3 piscinas naturales, las más famosas son las llamadas Galés (que son las principales y las más grandes de la región), que quedan a 6 kilómetros de la costa y se puede llegar en lanchas y paseos contratados con guías en agencias o directamente en la playa. En estas piscinas se puede hacer snorkel o bucear entre aguas cristalinas, corales y peces de colores. Al igual que en Porto de Galinhas los horarios para disfrutar de este paseo son limitados por el estado de la marea, que tiene que estar baja, o sea que quienes quieran hacer el paseo independientemente de agencias deberán controlar el estado de la marea. Como el horario es limitado en temporada alta, los alrededores de las piscinas se encuentran sobrepoblados de barcos y es importante saber que hay un límite diario de visitantes, con lo cual en temporada alta es mejor contratar con antelación en agencia el paseo a las Galés. Playas de Maragogi: Hay más de 20 kilómetros de playas en Maragogi, yendo hacia el norte el tipo de playa es el más representativo del clásico paisaje nordestino: palmeras, piscinas naturales y mar calmo con arrecifes. Hacia el sur, algunos acantilados coloridos sobre las playas calmas de Japaratinga, y la desembocadura de un rio sobre el final de la playa do Boqueirão. Resumimos brevemente las playas más importante. Praia de Maragogi: La más céntrica, tiene una especie de rambla, y bastante infraestructura, bares y restaurantes; no es de las mejores en cuanto a paisaje e incluso puede ser que el agua esté algo contaminada como para bañarse. Praia do Xaréu: Con la marea baja es posible caminar dentro del mar hacia los arrecifes, es una playa tranquila, de aguas cristalinas y cálidas, y muy mansa con marea baja. Praia de Barra Grande: Muy linda, infraestructura de barracas para tomar algo o comer, piscinas naturales cristalinas en la marea baja. Praia do Dourado: Hacia el norte de Maragogi, Praia do Dourado es una playa pequeña bordeada de palmeras, para quien busca tranquilidad y no le importa la infraestructura. Praia do Burgalhau: No tiene demasiada infraestructura, pero es una de las más lindas y tranquilas de Maragogi, buena para deportes náuticos, con mar calmo y cristalino. Paseo a Japaratinga: A 8 km de Maragogi se encuentra Japaratinga, lindo poblado con playa de aguas calmas. Playa do Boqueirão: Se encuentra hacia el sur de Maragogi, en la vecina Japaratinga, algunos acantilados coloridos entre la vegetación nativa la diferencian de la mayoría de las playas de la región, muy tranquila, cocoteros y arena blanca y un rio que pasa por detrás y desemboca al final de la playa. Claramente es un destino para hacer playa y playa, no busquen excursiones demasiado originales porque el fuerte es la calidad de sus playas justamente. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

