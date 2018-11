Aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, aunque un negocio se quiebre, aunque una traición te hiera, aunque el dolor queme tus ojos, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga, aunque la incomprensión corte tu risa, aunque todo parezca nada… ¡Vuelve a empezar! Al leer esto, hace ya mucho tiempo, sentí que cada palabra era una realidad, una realidad que golpeaba mi corazón,… pero allí también había un mensaje esperanzador que decía "QUE DIOS BENDIGA TU VIDA Y ENCUENTRES EN ÉL, DESCANSO Y PAZ, PARA LOS DESEOS DE TU CORAZÓN" Sin duda, este mensaje final fue el que me impulsó a dar el primer paso, quizás, podemos pensar que un paso no nos lleve a ningún lugar, pero sí, nos saca del lugar en donde estamos. Ese primer paso es "Aceptar a Jesús como Señor y Salvador" y así comenzar un camino nuevo, entendiendo que la garantía ya está firmada. Podemos leer en la Palabra de Dios, "La Biblia", un sinfín de mensajes que nos alientan y reconfortan, como, por ejemplo; "Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él hará". (Salmo 37:5) Él da esfuerzo al cansado Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. (Isaías 40:29) "Venid a mí todos los que estáis trabajados y candados, y yo los haré descansar". (Mateo 11:28) "Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá" (Lucas 11:9) Además, nos insta a renovar nuestra manera de mirar; de pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, todo lo honesto, todo lo amable…. (Fil. 4:8) Nos enseña a orar "Padre nuestro que estás en los cielos,…" (Mateo 6:9) La oración nos muestra su misericordia cada día y su fidelidad cada noche. (Salmo 92:2) Cristo puede marcar un cambio, en tu vida personal, el primer paso a un antes y un después, no te quedes quieto viviendo sumido en el pasado, si sabes que necesitas una oportunidad, para "Volver a Empezar", búscala en Dios, porque solamente Él puede darte lo que necesitas para renacer. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. ¿Quieres tener un nuevo comienzo? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvia Gerard Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La Voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Volver a Empezar"…

Por Silvia Gerard

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: