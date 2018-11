La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 25/nov/2018 La Voz del Águila:

El amor más grande de todos los amores (segunda parte)

Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni











Pordenone - 21 de abril de 2018 Giorgio: Nos hemos encarnado en este mundo y todos los días nos vemos influenciados por las vicisitudes de la vida, pero si tu y yo hemos despertado a Cristo, con Cristo y por Cristo, ambos somos conscientes de que Él regresará, no tendremos que preocuparnos por estar en sintonía. Si no lo estamos igualmente tenemos que hacernos cargo de estos jóvenes que son Seres que se han encarnado en medio de nosotros. Son hermanos celestes encarnados en la Tierra y por consiguiente son inadaptados, a ellos no les gusta este mundo, odian el dinero, quieren ser todos iguales, aman a quienes sufren, no hacen distinciones de raza, o de religión y ni siquiera en el aspecto sensual (sentimental del amor). ¡Simplemente se aman! ¡Entre los adultos podemos inclusive no dirigirnos la palabra pero nos vemos obligados a colaborar en la educación de estos chicos, de lo contrario la Vida, es decir, Cristo, nos alejará! ¡Este es el nuevo mandamiento que os estoy dando! Los adultos somos íntegros en el espíritu pero tenemos que seguir cada vez más a Cristo, por nosotros mismos. Lo mismo ocurre cuando nace un hijo y quizás el sentimiento de amor por el otro compañero se debilita. ¡A veces ni siquiera se llevan bien pero por amor a esa criatura tienen que permanecer unidos y criarla hasta que tome nuestro lugar. Estos jóvenes son los pioneros de la Obra, tendrán que dar testimonio y nosotros los tenemos que ayudar! Pregunta: En el canal de Rai 2 presentaron un video en el que se veía una astronave, era similar a la que filmó Urzi, atravesaba toda Italia. Giorgio: Es una señal: los hermanos celestes se muestran y lo seguirán haciendo para sostenernos y para alentarnos a los adultos, a los veteranos que ya estamos cansados, para impulsarnos a que sigamos adelante, que sigamos activos, con el objetivo de sostener e instruir a los chicos que están llegando, porque se convertirán en nuestros guías. ¡Ellos son el futuro. Tenemos una gran responsabilidad. Si cumplimos con nuestro deber ellos podrán cumplir su misión, si no lo hacemos nos perderemos y ellos fracasarán en su misión, pero de todos modos irán hacia la Luz, mientras que nosotros iremos a la segunda muerte! Si llegaran a abandonar el camino, cuando hayan comprendido cuál es su verdadera identidad, serán juzgados. En esta fase de cambio, de instrucción, de adiestramiento, en el cual nuestros jóvenes se ven involucrados en el activismo social, en la antimafia, nosotros tenemos que estar unidos y apoyarlos. Hace muchos años que estamos en la obra pero nuestra verdadera misión comienza ahora y es la de: ayudar a estos chicos a presentarse en público, a organizar conferencias y a través del arte manifestar sus talentos. Esto nos ayudará a crecer espiritualmente y a mantenernos unidos. Quiero ser más claro: estos jóvenes no cambiarán el mundo porque la fuerza del mal es muy poderosa y por si solos no lo pueden lograr, pero despertarán a muchos otros. Serán los Seres de Luz quienes cambiarán el mundo, y son quienes los guían. Con la última experiencia de Urzi nos dijeron: "¡Chicos y hermanos adultos, sigan adelante! No cambiaréis el mundo, lo haremos nosotros con nuestro poder!" Habrá sorpresas extraordinarias, así como también eventuales avistamientos durante las manifestaciones laicas de jóvenes. ¡La gente quedará sorprendida, contenta, pero los poderosos tendrán miedo porque los aliados de nuestros chicos son los dueños del Universo! Inclusive Setun Shenar ha declarado, dirigiéndose a los poderosos: "Es mejor que no les toquéis ni un solo cabello de sus cabezas". P: He asistido a la obra teatral "El Segundo Hijo de Dios. Vida, muerte y milagros de Davide Lazzaretti", presentada por "Cristicchi", en la cual se describe el aspecto teológico de este personaje. Es sorprendente como, en un determinado momento de su vida, Lazzaretti se convirtió en un hombre famoso, hablaba con los reyes de Europa, incluso algunos Cardenales lo amaban y los Papas le prestaban atención. Luego, al final, todo terminó y dijo: "Yo soy Cristo y vosotros también sois todos Cristos, como yo...". Giorgio: Conozco muy bien a Davide Lazzaretti, tengo una relación muy profunda con él, puedo decir que lo reconozco como una de mis reencarnaciones pasadas. Lazzaretti quería reformar la sociedad en ese momento histórico tan particular, pero no fue comprendido. Lo mataron disparándole con un fusil en la cabeza porque estaba dando un mensaje cósmico y hablaba del Cristo interior, todos somos esencia crística. Era considerado un hereje y lo enjuiciaron, al final, la Iglesia no podía hacer mucho en su contra porque la Inquisición no era tan poderosa como antes. El Vaticano recurrió a algunos funcionarios del Estado para poder asesinarlo. Si no lo hubieran matado Davide habría creado un gran movimiento espiritual que habría competido con la Iglesia Católica, la cual temía su influencia en el pueblo, no tanto su mensaje teológico. A partir de allí comenzaron las acusaciones de herejía, de locura, hasta armar un complot en su contra, que culminó con su muerte mientras estaba hablándole a miles de personas. Lazzaretti fue la reencarnación de Juan el Bautista y de Elías: hizo un pre-anuncio de la Segunda Venida de Cristo y además hablaba de los Hermanos Celestes.

