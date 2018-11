P U B L I C







"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

Al evocar un amigo que ya no se encuentra entre nosotros, se corre el peligro de que afloren sentimientos que uno oculta como el más preciado tesoro. Un hermano en Cristo medio que no hacía una nota sobre Mons. Luis Ángel Fabris, al cumplirse dos años de su partida, yo no estoy capacitado para mencionar o analizar su misión en la tierra, pero si lo recuerdo como hombre y como amigo, al Padre Luis, era así como le gustaba que lo llamaran; lo conocí en 1980, año en que hice el Cursillo y desde entonces y hasta el día de su muerte estuve siempre a su lado. Tal vez mi nota carezca de un interés recordatorio para alguien, pero para mí es recordar a un amigo que perdí, un amigo cura del alma, un amigo que me enseño mis fallas y reconoció mis virtudes, un amigo que sin proponérselo fue ejemplo de bondad, de humildad, que hizo caridad sin mirar a quien. Habrá muchas personas que no sabrán porque le decían "Pirulo", era porque no recordaba nombres o apellidos y para no quedar en falta, decía Pirulo o Pirula, de ahí su mote. En Campana quedará su recuerdo, sus desvelos, su preocupación por los más necesitados, un ejemplo de todo ello es el Hogar de Tránsito, una obra maravillosa, llena de amor. No sé si mi cometido es el fiel reflejo de lo que fue en vida el Padre Luis pero si es lo que siento por ese amigo que perdí. Luis Petrucci ¡Gracias Ana por permitirnos difundir esta emotiva carta de tu padre! Foto: Procesión de Corpus El Padre Fabris está colocando la Santa Eucaristía en la custodia para su adoración mientras el obispo Mons. Mario Espósito Castro se prepara para iniciar la procesión de Corpus Christi (Año 1986)

Procesión de Corpus Foto: Entrega de cofias Cuando la Escuela de Enfermería funcionaba en el Hospital "San José" de Campana era una tradición que las flamantes egresadas recibieran sus cofias en una ceremonia que se celebraba en la cripta de la Catedral Santa Florentina. En primer plano las Enfermeras de la Promoción 1981 un poco más atrás está el Padre Luis. Vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento a estos profesionales de la salud, que recientemente celebraron su día. También queremos agradecer al Archivo Histórico de Campana y a Fototeca por el material fotográfico usado en esta edición.

Entrega de cofias Al Padre Luis Fabris Canción de Miguel Angel Tello Quien dice que el negro es muy triste cuidado que se puede equivocar es un color que a mucho de nosotros nos trajo un día felicidad. Y nos abrió la puerta a los colores la forma de vivir con Dios en paz la dicha de encontrar en otro hermano la mano que siempre necesitas. Estribillo Porque fue aquel sacerdote muy espigado y grandote sencillo humilde con poca formalidad que nos alcanzó en Cursillo para tener los bolsillos llenos de gracia y amor para regalar. Permita que lo nombre Padre Fabris queremos darle gracias por la luz que iluminó a estos pobres pecadores cuando nos encontramos con Jesús. Que crezcan como flores los Cursillos para que el mundo al fin pueda cambiar y con los más cristianos testimonios da dicha eterna poder alcanzar. ¡Gracias Miguel Angel! Sabemos que muchos cursillistas al leer estas estrofas recordarán momentos de entrañable amistad. Fraternales abrazos. ENVIAR LAS COLABORACIONES A: Pastoral de la Comunicación Catedral Santa Florentina A través de los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com / o en mano en la Secretaria Parroquial: Av. Intendente Varela 382 - Campana (De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs. y de 16:00 a 19:00 hs.)

Semblanzas entre hermanos:

Al Padre Luis

125 Aniversario de la Creación de la Parroquia Santa Florentina

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: