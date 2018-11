El campeón del Nivel A venció 2-1 a Sol de América en la última fecha y festejó porque San Felipe quedaba libre. En tanto, Lechuga le ganó 1-0 a Las Palmas, fue el mejor del Nivel B y asciende junto a sus escoltas Kilmes y El Pino. Después de 26 fechas y mucho trajinar durante este año, el Torneo "Brisa Tabera" que organiza la Liga de Veteranos de Campana llegó a su fin el pasado domingo, con una jornada que se disputó íntegramente en el predio de Lechuga. Y los que festejaron fueron San Luis, campeón del Nivel A, y Lechuga FC, que se coronó en la B. San Luis, equipo de la ciudad de Zárate, llegó a la última fecha igualado en el primer lugar con Deportivo San Felipe, que quedaba libre. Por ello, con un empate le alcanzaba para coronarse. Igualmente, no especuló y le ganó 2-1 a Sol de América para no dejar dudas y gritar campeón con tres puntos de ventaja sobre el Aurinegro después de una campaña de 16 victorias, 7 empates y apenas una derrota en 24 partidos disputados. Por su parte, el Nivel B arribó a esta última fecha con los tres ascensos confirmados, por lo que sólo restaba definir al campeón. Y Lechuga, que llegó con tres puntos de ventaja, tampoco falló: le ganó 1-0 a Las Palmas y así mantuvo su distancia respecto a El Pino y Kilmes, que también sumaron de a tres en la última jornada. En 26 partidos, Lechuga cosechó 17 victorias, 6 empates y 3 derrotas para reunir 57 puntos y gritar campeón. El resumen que dejó la jornada final fue el siguiente: ZONA A -San Luis 2 – Sol de América 1. Goles: Javier López y Carlos Rivas (SL); Osmar Osorio (SdA). -Los Pumas 2 – El 70 2. Goles: Fermín Figueredo y Carlos Romero (LP); Javier González y Diego Pereda (El70). -La Esperanza 2 – Meta Guacha 0. Goles: Fabián Gamboa (LE). -Campana FC 4 – Atlético Las Praderas 1. Goles: Carlos Ocampo (3) y Juan Beber (CAM); Demetrio Molina (ALP). -Atlético Las Campanas 2 – Juventud Unida 0. Goles: Juan Cejas (2) (ALC). -Naranja 6 – 9 de Julio 2. Goles: Silvio Lamelza (3) y Pablo Peral (3) (NAR); Sandro Cerasa y Walter Medina (9dJ). Libre: Deportivo San Felipe. POSICIONES: 1) San Luis, 55 puntos; 2) Deportivo San Felipe, 52 puntos; 3) Naranja, 48 puntos; 4) Atlético Las Campanas, 45 puntos; 5) Campana FC, 43 puntos; 6) Juventud Unida, 38 puntos; 7) 9 de Julio, 31 puntos; 8) El 10, 28 puntos; 9) Los Pumas, 24 puntos; 10) Atlético Las Praderas, 23 puntos; 11) La Esperanza, 23 puntos; 12) Meta Guacha, 17 puntos; 13) Sol de América, 4 puntos. ZONA B -Lechuga 1 – Las Palmas 0. Gol: Rubén Rodríguez (LEC). -Kilmes 5 – CASLA 1. Goles: Alejandro Ramírez (3), Jorge Gómez y Carlos Albelo (KIL); Fabián Pascal (CASLA). -El Pino 2 – La Josefa 1. Goles: Leonardo Jáuregui y Rubén Ponce (EP); Gustavo Godoy (LJ). -El Defe 3 – El Regreso 0. Goles: Lisandro Cardozo -3- (DEFE). -Norte 5 – Tavella 2. Goles: Martín Cabrera (2), Mario Alegre, Antonio Torres y Oscar Torres (NOR); Pablo Bentancourt y Sergio González (TAV). -Mega Juniors 2 – Amigos de Raúl 2. Goles: Marcelo Cabral (2) (MJ); Norberto Pablo y Néstor Torres (AdR). -Los Leones 2 – San Cayetano 2. Goles: Luis Vidotto -2- (LEO); Javier Vivas -2- (SC). POSICIONES: 1) Lechuga, 57 puntos; 2) Kilmes y El Pino, 54 puntos; 4) El Defe, 50 puntos; 5) La Josefa, 46 puntos; 6) Amigos de Raúl, 36 puntos; 7) Los Leones, 33 puntos; 8) El Regreso, 30 puntos; 9) San Cayetano, 30 puntos; 10) CASLA, 29 puntos; 11) Tavella, 29 puntos; 12) Mega Juniors, 26 puntos; 13) Norte, 13 puntos; 14) Las Palmas, 13 puntos.

LOS EQUIPOS DE SAN LUIS Y LECHUGA POSARON JUNTOS CON SUS TROFEOS DE CAMPEONES.



Veteranos:

San Luis y Lechuga se coronaron en el Torneo "Brisa Tabera"

