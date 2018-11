CLÁSICO SUSPENDIDO: el clásico que hoy iban a disputar San Lorenzo de Almagro y Huracán en el Nuevo Gasómetro fue suspendido.- PRIMERA B METRO: fue suspendido Comunicaciones vs Tristán Suárez.- PRIMERA C: la programación de esta jornada se cerrará hoy. PRIMERA B METRO La 17ª fecha de esta divisional tenía programados cuatro encuentros para hoy, pero por la reprogramación de River vs Boca fue suspendido Comunicaciones vs Tristán Suárez. Por ello sólo se jugarían: San Miguel vs Talleres (RE); Almirante Brown vs Acassuso; y All Boys vs Estudiantes (BA). Mañana lunes, en tanto, jugarán Fénix vs UAI Urquiza. Y el martes se cerrará la jornada con Colegiales vs Atlanta. Esta fecha 17 comenzó el viernes con cuatro partidos: J.J. Urquiza 2-0 Deportivo Español; Defensores Unidos 0-1 Deportivo Riestra; Sacachispas 1-1 Flandria; y San Telmo 0-1 Barracas Central, que ahora comparte la cima con Estudiantes (ambos con 33 unidades). PRIMERA C Ayer, por la 17ª fecha, Midland le ganó 1-0 como visitante a Villa San Carlos. La programación de esta jornada se cerrará hoy con los duelos Deportivo Armenio (líder con 31 puntos) vs Alem y Deportivo Merlo vs El Porvenir. En tanto, entre jueves y viernes se dieron los siguientes resultados: Laferrere 1-1 Sportivo Italiano; Dock Sud 0-2 Victoriano Arenas; Lamadrid 1-2 Berazategui; San Martín (B) 1-0 Cañuelas; Argentino de Quilmes 1-1 Excursionitas; Luján 0-0 Central Córdoba (R); y Sportivo Barracas 0-1 Ituzaingó. CLÁSICO SUSPENDIDO A raíz de la reprogramación de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca para esta tarde, fue suspendido el clásico que hoy iban a disputar San Lorenzo de Almagro y Huracán en el Nuevo Gasómetro. Así, por la 13ª fecha de la Superliga Argentina, este domingo jugarán: Unión de Santa Fe vs Vélez Sarsfield (17.10), Aldosivi de Mar del Plata vs Newells (19.20), San Martín de Tucumán vs Colón de Santa Fe (19.20) y el líder Racing Club vs Banfield (21.30). En tanto, mañana lunes lo harán: Defensa y Justicia vs Tigre (19.00) y Lanús vs Independiente (21.15). Por esta fecha 13 ya se disputaron los siguientes encuentros: Boca Juniors 1-0 Patronato; Gimnasia (LP) 0-2 San Martín (SJ); Belgrano 1-3 Atlético Tucumán; Argentinos Juniors 0-2 Talleres (C); y Rosario Central 2-1 Estudiantes (LP). En tanto, quedó postergado Godoy Cruz vs River Plate.



Breves: Fútbol

