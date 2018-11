Simpatizantes de River apedrearon el colectivo de Boca y varios jugadores Xeneizes sufrieron consecuencias físicas. La peor parte se la llevó Pablo Pérez, con una lesión en el ojo que lo obligó a ser trasladado al Sanatorio Otamendi para su atención. La CONMEBOL suspendió el partido recién dos horas después del horario programado y lo pasó para hoy a las 17. ¿Se juega? Un escándalo. Un bochorno mundial. Lo que sucedió ayer en las inmediaciones del Monumental y, posteriormente, en distintas oficinas del estadio desvirtuó por completo (y sin vuelta atrás) una Súperfinal que se transformó en una Súpervergüenza. Si la edición 2018 de la Copa Libertadores ya arrastraba una infinidad de cuestiones polémicas y malos manejos por parte de la CONMEBOL, lo ocurrido ayer completó el álbum: es que el organismo que rige los destinos del fútbol sudamericano demoró hasta pasadas las 19 horas para suspender un encuentro que estaba pautado a las 17 y que debió haberse cancelado instantes después del ataque que sufrió el colectivo que trasladaba al plantel de Boca Juniors hasta el Monumental. A pocas cuadras del estadio y en una clara falla del operativo policial, el micro Xeneize pasó por delante de cientos de simpatizantes de River Plate que demostraron, una vez más, los niveles de estupidez y violencia capaces de aflorar en el fútbol argentino: llovieron piedras y botellas que hicieron estallar los vidrios del ómnibus y que generaron lesiones y molestias en varios jugadores de Boca. La peor parte se la llevó Pablo Pérez, quien padeció una lesión en el ojo e, incluso, debió ser trasladado al Sanatorio Otamendi para su correcta atención (por las jheridas sufridas no estaría en condiciones de jugar). Ante esta situación, la decisión de CONMEBOL fue retrasar el partido para las 18 horas. Y luego, para las 19.15. Mientras tanto, el plantel que conduce Guillermo Barros Schelotto estaba firme en su postura de no salir al campo por no estar en condiciones físicas ni psicológicas para jugar. Finalmente, pasadas las 19.15 se informó la suspensión del encuentro a raíz de "un pedido de ambos clubes", según indicó el Presidente de la CONMEBOL, el paraguayo Alejandro Domínguez, quien inmediatamente anunció que el encuentro se pasaba para este domingo a las 17.00: "Por culpa de pocos inadaptados que no entienden que el fútbol es diversión y paz, hay un pacto de caballeros entre los clubes que (coinciden que) se desnaturalizó el juego y el otro no quisiera ganar en estas condiciones, el partido pasa para mañana (por hoy)", señaló. Al mismo tiempo que se sucedían reuniones e idas y vueltas en las oficinas del Monumental, los incidentes en las afueras continuaban ante un operativo policial que fracasó abruptamente: miles lograron ingresar al estadio sin la entrada correspondiente y otros tantos que no pudieron hacerlo se enfrentaron con las fuerzas de seguridad entre robos y destrozos en la zona. Así, el Monumental recibió posteriormente una "clausura administrativa" por exceso de público, aunque no correría peligro la disputa del partido reprogramado para hoy, ya que puede ser "levantada" con el pago de una multa al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que dejó trascender que los hechos se dieron por responsabilidad de la barra de River.

ADEMÁS DEL ATAQUE AL COLECTIVO DE BOCA, EN LAS INMEDIACIONES DEL ESTADIO SE REGISTRARON DIFERENTES INCIDENTES, ROBOS Y DESTROZOS.



Copa Libertadores:

De la Súperfinal a la Súpervergüenza

