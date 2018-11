Con la visita del DT Ariel Holan, se anunció la próxima instrumentación de un centro de entrenamiento y selección de jugadores en Zárate. Por la noche, más de 400 hinchas de Zárate, Campana y Escobar lo agasajaron con una cena. "Este es un gran broche de oro para la Peña Daniel Garnero de Campana, que este año cumple 20 años. Y por supuesto vamos a estar en todo lo que sea necesario para acompañar el proyecto que vino a proponernos Holan", dijo el presidente de la Peña roja, Osvaldo Giménez. Junto a el vice Nicolás Martínez y los secretarios Nicolás Salerno y Leandro Meza participaron de la organización de la cena de agasajo que junto a las Peñas de Zárate y Escobar le hicieron al Director Técnico de Independiente de Avellaneda. El evento tuvo lugar en el Centro Enterriano de Zárate el miércoles por la noche, y reunió a más de 400 hinchas. Ahí, el DT se dirigió a los presentes para agradecerles el apoyo de esa noche y mencionar los aspectos más importantes del proyecto que está manejando Independiente de Avellaneda para nutrirse de jugadores a través del trabajo coordinado con las 295 Peñas que tiene en el interior de país. "No vamos a montar un centro de entrenamiento por cada peña, pero sí pensamos en términos regionales, acercando a los clubes de barrio y a las Sociedades de Fomento de todo el país a Independiente. El primer nexo serán las peñas", confió el DT a La Auténtica Defensa. Por la tarde, Holan se había reunido con autoridades municipales de Zárate –ciudad donde nació Ricardo "Bocha" Bochini- para presentar el proyecto. En se sentido, Holan quien además se socio de Independiente desde niño, comentó "No tenemos un plazo de implementación, si queremos arrancar con esta idea durante el 2019, y dando pasos sólidos que permita montar una estructura que perdure en el tiempo. La idea es montar un proyecto que se continúe en el tiempo aun si me toca dar un paso al costado. Zárate es una ciudad emblemática para nosotros, Bochini es uno de los máximos ídolos de nuestra historia y participó de una generación que le ha dado mucho al club, durante dos décadas gloriosas. Por eso elegimos a esta ciudad como una de las referentes regionales para montar una de estas estructuras de prueba y selección de jugadores". Aparte de los resultados deportivos obtenidos durante su dirección técnica (Sud Americana 2018 y Suruga Bank 2018), Holan se manifestó contento "porque Independiente está de pie institucionalmente, económica y financieramente. En dos años, vamos a estar acumulando un capital de jugadores aproximado a los 50 millones de dólares. Hemos hecho buenas inversiones. Hemos obtenido dos resultados internacionales que son muy importantes. Hay que seguir creciendo y mejorando. Las instituciones que no saben de su pasado, no entienden su presente y mucho menos pueden proyectar el futuro. Independiente es una de las más gloriosas del mundo. Independiente es el Rey de Copas, porque es el primer club del mundo que obtiene 12 copas internacionales y creo que tiene mucho por dar. Porque me acompaña un grupo de gente que tiene experiencia, sabe lo que es independiente, y sabe transmitir lo que es el club. Estamos en camino a que ese legado esté más vivo que nunca, y que los futbolistas que se acercan a Independiente sepan a través de lo que podemos transmitir yo como socio del club y ellos como ex futbolistas y alguno de ellos como entrenadores, lo que significa la camiseta de independiente".

El DT del Rojo, Ariel Holan, junto a las comisiones directivas de las peñas de Zárate, Campana y Escobar, el miércoles por la noche.



Independiente de Avellaneda puso un pie nuestra región

