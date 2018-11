P U B L I C



STC2000: POLE DE ARDUSSO Facundo Ardusso (Renault Fluence) marcó ayer el mejor tiempo en la clasificación del Gran Premio Coronación del Súper TC2000 que se realiza en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. De esta manera, no sólo hoy largará al frente de la grilla, sino que además extendió a 25 puntos su diferencia en el campeonato sobre Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), quien partirá desde el quinto puesto. La final se pondrá en marcha a las 12 horas a un total de 27 vueltas y tendrá al campanense Matías Milla (Citroen C4; foto) largando desde el fondo del pelotón, dado que por un problema eléctrico no pudo completar ni una vuelta en la clasificación, después de haber tenido buen rendimiento en los entrenamientos previos (había sido 12º). CLAUSURA ABZC: CCC Esta noche, desde las 21 horas, Ciudad de Campana recibirá a Náutico San Pedro para el primer partido de la serie de Cuartos de Final que disputarán al mejor de tres juegos. La revancha será en San Pedro y el tercer partido, en caso de ser necesario, volverá a disputarse en el gimnasio de Chiclana 209. Los otros tres cruces de Cuartos de Final los protagonizarán: Defensores Unidos vs Náutico Zárate, Sportivo Escobar vs Ingeniero Raver de Los Cardales y Porteño de General Rodríguez vs Sportivo Pilar. TIFAC: TIRO DINÁMICO Javier Pérez ganó la séptima y última fecha del Torneo Social Anual 2018, de Arma Corta, Fuego Central, versión Tiro Dinámico, en blanco de silueta ubicado a 15 metros que organiza el Tiro Federal Argentino de Campana (TIFAC). Luego se posicionaron: 2) Aldo Guidi; 3) Constantino Mac Garry; 4) Germán Bolado; y 5) Guillermo Hermida. En este 2018, los ganadores de las siete fechas de este certamen fueron: Javier Pérez (2), Aldo Guidi (2), Néstor Brusasco, Jorge Castiglioni y Constantino Mac Garry.

Breves: Deportes locales

