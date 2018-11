Rincón Tuerca

P U B L I C



FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está desarrollando este fin de semana la última carrera del calendario con el Gran Premio de Abu Dahi. Televisa Fox Sport. TRIUNFO: El que volvió a obtener el campanense Gastón Iglesias en la Clase Super Pako en el kartódromo de Zárate en la última presentación sumando puntos importantes para el campeonato. PRESENTE: El Club Auto Zárate estuvo presente en la provincia de Córdoba más específicamente en la ciudad de Cosquín donde se rindió un homenaje a Marimon y allí estuvieron entre otros Carlos Zanini, Oscar De Biase y Civitarese que hicieron entrega de una plaqueta recordatoria del club y otro del municipio zarateño. SEPTIMO: El Turismo Zonal Pista viene de correr en el autódromo capitalino donde en la clase tres participó Daniel Vidal que llegó en la serie séptimo para en la final arribar en el puesto séptimo con la preparación del auto por parte de Dante Tamburrini en los talleres de San Justo. RALLY FEDERAL: Por otra fecha del campeonato la categoría visita la ciudad de Chivilcoy con todas sus clases este fin de semana entrando en la recta final del presente campeonato. ALMUERZO: El que está realizando en su taller Juan Carlos Rizzo el sabado primero de diciembre para amigos, seguidores y familiares en el cierre de una nueva temporada. CENA: La que se realizó días atrás Damián Toledo en su Taller organizado por su señora Roo que convocó a sponsor, amigos, componentes de su equipo y seguidores donde la misma sirvió para juntar fondos para continuar en la alta competencia. DETERMINACION: Si dicen que el karting funcionó muy bien esta temporada bajó la estructura que está actualmente porque el piloto tomó la determinación de cambiar de motorista para el año próximo actitud que aún no le hizo saber de su alejamiento. ABUELO: Como se esperaba Marcelo Lopez acaba de convertirse en flamante abuelo ante el nacimiento de Octavio hijo de Oriana que trajo nueva alegría a todo el ámbito familiar. SUPER TC 2000: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo Oscar Cabal en la provincia de Córdoba por otra carrera del Campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". DECIDIR: Si bien la categoría le daba la posibilidad de pasarse al TC 1100 de Alma y dejar la promocional finalmente Juan Carlos Muñoz decidió en orden conjunto con su motorista Diego Fangio seguir el año próximo donde viene participando esta temporada. OFRECIMIENTO: Continuando con "Juancho" Muñoz recibió por estos días un ofrecimiento para subirse a un clase tres de la categoría Alma lo cual agradeció tal gesto pero no aceptó porque está abocado a la promocional donde el año próximo quiere que corra su hijo. Grande Pá! DECISION: La niña desea volver a correr en karting y su abuelo apoya tan mención sin contar con el correspondiente apoyo de toda la familia. Ahora quieren que pase fin de año y después se tomará la decisión correspondiente. Cuál será? FORMULA PIRELLI 1.4: La categoría fábrica de talentos está cerrando su campeonato con dos carreras este fin de semana en el autódromo de Córdoba. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". LOGRAR: Para la última carrera del calendario de la categoría Kart Plus con muchos puntos en juego el piloto local Pablo Clerici trabaja junto a Guerra en el chasis y Romero en el motor para volver a lograr un nuevo campeonato donde lo define con Traverso en su mano a mano. ATENDER: Siguiendo con Pablo Clerici también se lo vió trabajando y atendiendo el karting de Mateo Benitez en la categoría Pako mostrando sus conocimientos. País generoso!! VICTORIA: El TC del Oeste viene de correr en el autódromo capitalino por otra carrera del campeonato donde la victoria recayó en Alexis Cano tras una interesante competencia con un piso complicado por la lluvia. La próxima fecha será el cierre del campeonato y se puede coronar campeón tras una excelente temporada. PRIMERA: La categoría Pako viene de correr en el kartódromo de Zárate con todas sus clases y dos finales para cada una donde en la primera los ganadores fueron. 110 cc 4T: Franco Mazzulla 150 cc 4T: Ricardo Sale MNA: Valentino Funes MNC Francisco Ponton, KF+40: Sebastián Bernuez MN LIght Matías Runco Promocional: Thiago Falivene. SEGUNDA: En cuanto a la segunda competencia los ganadores fueron, 110 cc 4T: Gonzalo Bertini, 150 cc 4T: Pablo Ricci MNA: Valentino Funes, MNC: Enzo Torres KF+40: Pablo Oliver, MN Ligt Rodrigo Cortina Promocional: Cristian Galeano. DIFICIL: Las cuestiones económicas no perdonan en este difícil momento y el periodista Carlos Marino no fue la excepción que debió de dar por finalizado su ciclo televisivo por este año con su programa "la nostalgia sobre ruedas" ante lo complicado que resulta poner al aire tal envío. Una lástima! DESAFIO ABARTH: Nueva presentación de la monomarca este fin de semana en el autódromo de Córdoba. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". PERDERSE: El piloto viajó con destino ala provincia de Córdoba para un evento del automovilismo y en su afán de evitar pagar algún peaje tomó otro camino y como era de esperar se perdió y terminó desarrollado más kilómetros de los pensados. Comprate un GPS colorado!! DEAMBULAR: Con su flamante moto se lo ve deambular por las arterias de nuestra ciudad al ex presidente del Club del Ford Alfredo Russo que demuestra sus condiciones conductivas. Sus amigos del Club de la calle Guemes aseguran que se siente un Valentino Rossi. De no creer! PUESTOS: El zarateño Luis Afonso viene de correr en la categoría Pako en Zárate donde la primera final lo encontró en el puesto octavo para en la segunda carrera llegar en el puesto cuarto. REDONDEAR: Oscar Dufou se quedó con el triunfo el domingo en el autódromo capitalino en la clase Dos del Turismo Zonal pista donde con la motorización de Carranza y el chasis a cargo de Sbarra el ex campeón de Alma redondeó un buen fin de semana. HERMANOS: Los hermanos Falivene oriundos de Zárate corrieron en la categoría Pako en la clase 150 cc 4 Tiempos donde en la primera Emiliano llegó segundo y Braian noveno y en la segunda final arribaron Braian no veno y Emiliano décimo quinto. INTENTO: Resultó lamentable el intento del reconocido motorista Mauro Santucho que desea jugar al padle donde resultó impresentable a tal punto que parece hoja de almanaque (tarda un mes en darse vuelta). La gente que es mala y comenta! ARMAR: Alejado de motores del TC ahora el zarateño Bruno Aleotti desarrolló su trabajo en motores para la Formula 4 Apap donde vienen de ganar con Martino en la última fecha. ESPERAR: Siguen trabajando en el autódromo de San Nicolás donde ya se espera la llegada del TC donde las reformas pedidas en su momento ya se concretaron y se trabaja en los detalles finales para tener todo terminado como exige la carrera que se viene con el gran premio coronación. PRESENTE: En reciente nota radial Sebastián Abella confirmó que todo está dado para estar presente en el autódromo de San Nicolás para la última fecha del calendario con el Turismo Carretera donde viene militando en la Clase TC Pista. CONDICION: Y un día volvió a la televisión en nota Marcelo Almirón desde su condición de gaucho de un caballo y tan agradable como siempre, donde cambió buzo y casco por zapatilla del ocho, bombachas y sombrero. Que tal?! CARRERA: La fiesta del automóvil tuvo entre muchas cosas las carreras de autos en la avenida Larrabure donde la gente acompañó con mucho cariño y disfrutando de todos aquellos autos que fueron arte de nuestro automovilismo, parte de nuestra historia. PILOTOS: La presencia de varios pilotos que acompañaron sin llegar a correr tal los casos de Hugo Mauro, Martín Rayna, Sebastián Abella, Daniel Vidal, Tony Carbone, Osvaldo Gallo, Ciamponi se divirtieron y disfrutaron del momento con el paso de las cupecitas del TC, los Fórmula Uno mecánica nacional argentina y los TC de los no venta. RECORRER: Como siempre sucede en eventos de estas características la presencia de los hermanos Crevani estuvieron para acompañar con otro vehículo muy particular donde Hugo y Marcelo recorriendo el improvisado circuito a su manera. ENOJADOS: Los componentes de las notas en la autos clásica Cardales se enojaron con la periodista Paula Fabri por entender que la encantadora rubia no entendía del formato de diferentes agrupaciones. Que no cunda el pánico! La niña no tenía ni idea como aseguró ella misma en la nota. BARBA: El abuelo Oscar navegante en las carreras de las cupecitas se muestra con una barba candado presentando un nuevo look muy particular que demuestra que e hombre entrado en años está en el cambio. Lo tenían a Don Roca?! LABORALES: Por razones laborales lamentablemente no puede correr en el TC 1100 de Alma Gastón Fernandez que dejó a su padre para que siga en la Alta Competencia y cuando puede acompaña en esta temporada!! SABIAS? Que el oriundo de Salto Guillermo Ortelli tras la carrera de San Juan el pasado fin de semana por parte del Turismo Carretera llegó a la 365 competencias en esta categoría convirtiéndose en el de mayor presencia en el historial de la máxima. HIJO: Cuando le preguntaron a Maximiliano Ciaponi si su hijo seguiría sus pasos arrancando en karting aseguró que es imposible dado que está abocado al fútbol algo que también lo dejó sin chances al abuelo Ivan que lo quería ver arriba de un vehículo. INSOLITO: Resultó insólito que Oscar De Biase se perdiera con su cupecita el pasado fin de semana actuando intentaba llegar desde Zárate a nuestra ciudad para la Fiesta del Automóvil y llegar a la carrera de exhibieron en la avenida Larrabure. Que te pasó gata? CAMPEON: Tras la carrera en La Plata el último domingo en la clase Tres de Alma Nicolás Richar se coronó campeón de esta especialidad faltando aún desarrollarse la última del calendario, con la motorización de Fabian Carranza y el chasis a cargo de Juan Sbarra el equipo cerró una buena temporada.

Rincón Tuerca

