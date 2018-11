Breves: Polideportivas

OTRA DERROTA PUMA: el Seleccionado Argentino de Rugby perdió ayer frente a Escocia en Edimburgo.- LEONAS POR EL BRONCE: el Seleccionado Argentino Femenino de Hóckey sobre césped venció a Gran Bretaña.- DAVIS; DESCONTÓ FRANCIA: los franceses vencieron ayer a los croatas y lograron estirar la definición de la final.- F1; POLE PARA HAMILTON: el británico se llevó una nueva pole en la clasificación del Gran Premio de Abu Dabi.- BOXEO; GANÓ PEZZELATO: se consagró nuevo titular latino wélter del CMB.- LEONAS POR EL BRONCE El Seleccionado Argentino Femenino de Hóckey sobre césped venció ayer 1-0 a Gran Bretaña, sumó su segunda victoria consecutiva después de haber perdido los primeros tres partidos y, así, se clasificó para jugar este domingo por el tercer puesto del Champions Trophy ante el local China. Frente a las británicas, el gol de Las Leonas llegó a los tres minutos del primer cuarto por intermedio de la tucumana Victoria Sauze, jugadora de River Plate. DAVIS: DESCONTÓ FRANCIA Los franceses Nicolas Mahut y Pierre-Hugues Herbert vencieron ayer a los croatas Mate Pavic y Ivan Dodig y lograron estirar la definición de la final de la Copa Davis 2018 para hoy. Con este resultado, Croacia gana ahora 2-1 y necesitara imponerse en al menos uno de los dos singles que se disputarán hoy. En Lille, ante 20 mil espectadores, la pareja francesa se impuso 6-4, 6-4 3-6 y 7-6 (3) en tres horas y 39 minutos en lo que fue el último dobles de una final de Copa Davis en su formato tradicional. Sin embargo, Croacia es favorita para este domingo, dado que Marin Cilic y Borna Coric se mostraron muy superiores a los singlistas franceses el viernes en la primera jornada. De hecho, por la actuación de Jeremy Chardy y la condición física de Jo-Wilfred Tsonga no está claro quiénes se presentarán a los individuales por Francia, que tiene a Lucas Pouille como alternativa para uno de los puntos. F1: POLE PARA HAMILTON El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se llevó una nueva pole en la clasificación del Gran Premio de Abu Dabi, que cierra la temporada 2018 de la Fórmula 1. El finés Valtteri Bottas completó el doblete de la escudería que ya tiene además asegurado el título de la Copa de Constructores. Tras ellos, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) se tuvo que conformar con la tercera plaza muy lejos del pentacampeón del mundo. BOXEO: GANÓ PEZZELATO En un intenso combate de principio a fin, el potente goyano Mauricio Oscar Pezzelato (7-1-0, 5 KO), se consagró nuevo titular latino wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras vencer por KO técnico en el sexto round al complicado cordobés Roque Agustín Junco (9-6-1, 5 KO). OTRA DERROTA PUMA El Seleccionado Argentino de Rugby perdió ayer frente a Escocia por 14-9 en Edimburgo y sumó su tercera derrota consecutiva en su actual gira por Europa, la cual se cerrará el próximo sábado frente a los Barbarians en Twickenham (en el arranque cayó ante Irlanda y Francia). Ante el combinado del Cardo, Los Pumas tuvieron otra actuación con muchos errores, sobre todo en el contacto, y encima fallaron también con el pie opciones factibles de cara a los palos. Y en un partido muy cerrado, de bajo score, aunque fueron un poco más que Escocia, el try que marcó Sean Maitland en el complemento terminó siendo un golpe del cual no pudieron recuperarse a pesar de estar cerca del ingoal local en un par de oportunidades en el tramo final del juego.



