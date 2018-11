La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 25/nov/2018 NOTISerenare:

Deportes de equipo; Fútbol

Lic. Sabrina Edith Nanni











El fútbol es la disciplina deportiva de conjunto más popular del mundo. Es un deporte con intervalos (pausas o cambios de intensidades). Las actividades principales durante del partido son: caminar, trotar, circular a velocidad moderada, correr a gran velocidad y correr hacia atrás. Los requerimiento son muchos y variados: los jugadores necesitan de una gran proporción de su capacidad aeróbica para mantenerse físicamente durante los 90 minutos de juego, conservar la habilidad para acelerar con rapidez en distancias cortas y desacelerar o cambiar de dirección en forma repentina. A su vez, deben generar alta potencia anaeróbica en salto, atajadas, pases. Durante un entrenamiento el gasto enérgico está alrededor de las 1500 calorías. Lo que varía según el día, habiendo un pico máximo a mitad de semana (siempre y cuando no haya un partido en el medio), con sesiones de entrenamiento de menor intensidad que apuntan a la recuperación para el partido del fin de semana. Existen dos etapas bien definidas: la pretemporada, que se caracteriza por un entrenamiento muy intenso con altos requerimientos energéticos y la competencia en sí, en donde la demanda de calorías es menor porque el tiempo entre un partido y otro, hace que los entrenamientos sean más livianos para lograr una puesta a punto para el próximo encuentro. La intervención nutricional en un plantel profesional, es la base fundamental para que los jugadores puedan optimizar su rendimiento deportivo. El nutricionista del plantel debe realizar una anamnesis adecuada, evaluar la composición corporal y conocer la planificación del entrenamiento para poder ajustar el plan alimentario a los requerimientos individuales y al grado de consumo energético de cada jugador. Además debe evaluar los períodos de concentración o viajes, para determinar los menús (desayunos, almuerzos, meriendas, cenas, comida posterior a los entrenamientos o partidos y colaciones); por ello tiene que auditar con antelación la cocina del hospedaje verificando que cumpla con las normas de calidad requeridas y reunirse con el chef o jefe de cocina para coordinar la preparación de cada menú con los ingredientes y marcas solicitadas. Es primordial especificar esas marcas comerciales ya que el deportista no debe ingerir alimentos que antes no haya consumido, evitando así cualquier malestar gastrointestinal que lo pueda retirar del partido. Otro punto importante (además de los requerimientos calóricos) es la hidratación antes, durante y después de los entrenamientos o partidos. Los requerimientos hídricos, al igual que los de energía y proteínas, se calculan en base al peso del jugador. Es así que cada uno tiene su bebida deportiva y agua etiquetada con su nombre y de esta forma se pueden evaluar los consumos y pérdidas de forma individual a través de distintos estudios como el test de hidratación y la tasa de sudoración. El nutricionista también debe hacer educación alimentaria continua y lograr que los jugadores implementen hábitos saludables. Como conclusión la mejor y única forma de optimizar el rendimiento deportivo es la correcta conjunción entre una alimentación e hidratación adecuadas, el descanso necesario y el entrenamiento propiamente dicho. Lic. En Nutrición Sabrina Edith Nanni / MN 6519 MP 2230 NOTISerenare Guemes 705 Tel. 421995 cmr.drapp.com.ar

NOTISerenare:

Deportes de equipo; Fútbol

Lic. Sabrina Edith Nanni

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: