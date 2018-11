El síndrome de fatiga crónica es un trastorno complejo caracterizado por fatiga extrema que no puede atribuirse a ninguna enfermedad preexistente. La fatiga puede empeorar con la actividad física o mental, pero no mejora con el descanso. Esta afección también se conoce como «enfermedad sistémica por intolerancia al esfuerzo» o «encefalomielitis miálgica». A veces, se abrevia «EM/SFC». La causa del síndrome de fatiga crónica es desconocida, aunque existen muchas teorías, que van de las infecciones virales al estrés psicológico. Algunos expertos creen que el síndrome de fatiga crónica puede desencadenarse por una combinación de factores. Ninguna prueba individual puede confirmar un diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. Es posible que necesites una variedad de pruebas médicas para descartar otros problemas de salud que tienen síntomas similares. El tratamiento del síndrome de fatiga crónica se centra en el alivio de los síntomas. Síntomas: -Fatiga -Pérdida de memoria o concentración -Dolor de garganta Agrandamiento de los ganglios linfáticos del cuello o las axilas -Dolor articular o muscular sin causa aparente -Dolores de cabeza -Sueño no reparador Agotamiento extremo que dura más de 24 horas después de realizar ejercicio físico o mental La fatiga puede ser síntoma de distintas enfermedades, como infecciones o trastornos psicológicos. En general, consulta con el médico si experimentas fatiga persistente o excesiva. Causas: Todavía se desconoce el motivo por el cual esto ocurre en algunas personas y en otras no. Es posible que algunas personas nazcan con una predisposición al trastorno que después se desencadena por una combinación de factores. Los posibles desencadenantes comprenden: Infecciones virales. Entre los virus sospechosos se encuentran el virus de Epstein-Barr, el virus del herpes humano 6 y los virus de la leucemia del ratón. Todavía no se ha encontrado un vínculo concluyente. Problemas del sistema inmunitario. El sistema inmunitario de las personas que tienen síndrome de fatiga crónica parece estar levemente afectado, pero no está claro si este deterioro es suficiente como para causar efectivamente este trastorno. Desequilibrios hormonales. Las personas que padecen el síndrome de fatiga crónica a veces también tienen niveles anormales en sangre de las hormonas que se producen en el hipotálamo, en la hipófisis o en las glándulas suprarrenales. Pero todavía se desconoce la importancia de estas anormalidades. Factores de riesgo Los factores que pueden aumentar los riesgos de padecer síndrome de fatiga crónica son: -Edad. con más frecuencia afecta a personas de entre 40 y 50 años. -Sexo. Las mujeres reciben diagnóstico de síndrome de fatiga crónica con mucha más frecuencia que los hombres. -Estrés. La dificultad de manejar el estrés puede contribuir a la aparición del síndrome de fatiga crónica. Complicaciones Las posibles complicaciones del síndrome de fatiga crónica comprenden: -Depresión -Aislamiento social --Restricciones en el estilo de vida -Aumento en las ausencias laborales. Fuente: Mayo Clinic



Síndrome de Fatiga Crónica

