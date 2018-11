Clausuraron la Arenera Campana

P U B L I C



Es la que está al lado del Campana Boat Club y explota la familia Cantlon. Desde el municipio señalan que fue a pedido del Gobierno nacional, ya que el predio pertenece al Estado y se encuentra en pleno juicio por desalojo. Además se trataría de un espacio "clave para la recuperación de la Costanera". Ayer a las 10 de la mañana, personal de la Municipalidad de Campana labró un acta de clausura de Arenera Campana, que se encuentra sobre la ribera del Paraná, a un costado del Campana Boat Club. Según consta en el documento, la empresa "no posee habilitación municipal, presenta un certificado que no corresponde al domicilio, falta de elementos de seguridad" por lo que se procedió a la clausura preventiva. El episodio administrativo tiene ribetes económicos y políticos, dado que Arenera Campana es manejada por Bernabé Cantlon, hermano del concejal vecinalista Axel Cantlon; ambos nietos del caudillo radical y varias veces intendente Calixto Dellepiane, quien en vida inició el emprendimiento hace 6 décadas atrás. MARCOS PEÑA Otro dato a considerar es que en el marco del proyecto de remodelación de la Costanera de Campana, en noviembre de 2016, el Jefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña, visitó la ciudad para anunciar el traspaso al municipio de los terrenos del Estado Nacional a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En ese mismo contexto, fue en julio de este año que autoridades de la AABE intentaron desalojar el predio de la arenera y le inició un juicio a la firma para que libere el lugar. En esa oportunidad, desde el municipio señalaron que se trata de un espacio "clave para la recuperación de la Costanera". Incluso en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, que tuvo lugar el jueves pasado, el tema de la Costanera volvió a ser tema de un ríspido debate durante el cual el concejal oficialista Carlos Cazador dijo: "Tanto el Departamento Ejecutivo como los concejales oficialistas queremos que los campanenses tengan una costanera para disfrutar como se lo merecen, pero el kirchnerismo y Cantlon sólo buscan tener beneficios personales, como así también más poder". DESCARGO "El jueves – señaló a La Auténtica Defensa Bernabé Cantlon, actual titular de Arenera Campana- en el Concejo Deliberante se votó para pedir la renovación de las autoridades. Como mi hermano, que es concejal, tomó una decisión que al ejecutivo municipal no le gustó, decidieron atacarme en forma personal. Aunque él no tenga que ver con mi empresa". A partir de un Pedido de Informes sobre la Arenera Campana presentado en junio pasado en el Concejo Deliberante, desde la Secretaria de Economía y Hacienda, detallaron en su respuesta que mediados de año, la empresa adeudaba al municipio $254.046,24 en concepto de Tasas y moratorias. GACETILLA "A pedido del Gobierno nacional, se clausuró este lunes la arenera de la familia del concejal Axel Cantlon que ocupa la Costanera dado que el predio pertenece a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y existe un juicio de desalojo en trámite", señala una gacetilla de prensa emanada desde el municipio ayer por la tarde. Según esa información, la acción se llevó adelante de manera articulada por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Municipio y personal policial porque además, "el lugar no cuenta con habilitación municipal ni pueden acreditar su permanencia. Asimismo, representantes de la arenera presentaron certificados que no corresponden al domicilio y tampoco poseen los elementos necesarios de seguridad (...) Cabe destacar que, como parte del proyecto de la nueva costanera, los vecinos de Campana necesitan recuperar ese predio para lograr el espacio público para disfrutar que todos desean".

A mediados de año, la Agencia de Administración de Bienes del Estado intimó a Cantlon a desalojar el predio LOS CONCEJALES COLELLA Y CANTLON CRITICARON A LA AUTÉNTICA DEFENSA Expresaron severos cuestionamientos, poniendo en duda la independencia de este medio y su forma de comunicar las noticias de la ciudad. Los concejales Marco Colella (Red por Argentina) y Axel Cantlon (UV Más Campana) cuestionaron al diario La Auténtica Defensa por considerar que no comunica sus opiniones en igualdad de condiciones con las de otros espacios políticos o el Municipio de Campana. Las críticas fueron formuladas por ambos ediles durante una entrevista conjunta que les realizó el periodista Rubén Dusac en su programa "La mañana de la Simple". Colella y Cantlon remarcaron la importancia de comunicar a la comunidad sus posiciones políticas y señalaron a este medio como un obstáculo para tal fin. "Es importante comunicar. Y hay medios de comunicación que no ayudan a la comunicación. Yo traté de presentar una nota en el diario contando lo que estaba pasando y hoy es lunes y no salió en todo el fin de semana", expresó Colella. Para el concejal de Red por Argentina, en La Auténtica Defensa salen "las notas que quiere o que le autoriza el Ejecutivo (municipal)". En ese sentido, sostuvo que este medio "pasó de ser opositor a ser un presentador de las gacetillas oficiales de Cambiemos". En sintonía, Axel Cantlon manifestó que en La Auténtica Defensa "no son ecuánimes en la forma en que comunican a los vecinos de Campana, en la forma en que están manejando la comunicación y la opinión pública". Y agrupó en una selección de "medios oficiales". "Creo que hay muchos, no todos, que no están siendo ecuánimes, no están comunicando en igualdad de condiciones las opiniones de todos", consideró el edil. Asimismo, acusó al diario de montar "operaciones de prensa" en su contra, según afirmó, por no haberle publicado una gacetilla cuando él quería o no haberlo llamado para tener su opinión sobre determinado tema. "Siempre comunicaron (sobre mí o el partido) y nunca pidieron opiniones a los demás, o pusieron en tapa temas que no daban para serlo solo para pegarme", aseguró. Por otra parte, les pidió a los vecinos que "escuchen todas las campanas" y "chequeen con las fuentes", ya que su teléfono "está siempre abierto". Las críticas también se dirigieron hacia el Gobierno de Cambiemos, al que atacaron por difundir "campañas truchas" y "no querer que la gente se informe". #Ahora #Urgente el hermano de Axel Cantlon publicó un video de los agentes inspectores que fueron a clausurarle la arenera el viernes. "Cumplimos ordenes" le dice uno. — Tincho Fournier (@tinchofournier) 27 de noviembre de 2018

Clausuraron la Arenera Campana

