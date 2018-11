Los concejales Colella y Cantlon criticaron a La Auténtica Defensa

P U B L I C





NOTICIA RELACIONADA: Clausuraron la Arenera Campana Expresaron severos cuestionamientos, poniendo en duda la independencia de este medio y su forma de comunicar las noticias de la ciudad. Los concejales Marco Colella (Red por Argentina) y Axel Cantlon (UV Más Campana) cuestionaron al diario La Auténtica Defensa por considerar que no comunica sus opiniones en igualdad de condiciones con las de otros espacios políticos o el Municipio de Campana. Las críticas fueron formuladas por ambos ediles durante una entrevista conjunta que les realizó el periodista Rubén Dusac en su programa "La mañana de la Simple". Colella y Cantlon remarcaron la importancia de comunicar a la comunidad sus posiciones políticas y señalaron a este medio como un obstáculo para tal fin. "Es importante comunicar. Y hay medios de comunicación que no ayudan a la comunicación. Yo traté de presentar una nota en el diario contando lo que estaba pasando y hoy es lunes y no salió en todo el fin de semana", expresó Colella. Para el concejal de Red por Argentina, en La Auténtica Defensa salen "las notas que quiere o que le autoriza el Ejecutivo (municipal)". En ese sentido, sostuvo que este medio "pasó de ser opositor a ser un presentador de las gacetillas oficiales de Cambiemos". En sintonía, Axel Cantlon manifestó que en La Auténtica Defensa "no son ecuánimes en la forma en que comunican a los vecinos de Campana, en la forma en que están manejando la comunicación y la opinión pública". Y agrupó en una selección de "medios oficiales". "Creo que hay muchos, no todos, que no están siendo ecuánimes, no están comunicando en igualdad de condiciones las opiniones de todos", consideró el edil. Asimismo, acusó al diario de montar "operaciones de prensa" en su contra, según afirmó, por no haberle publicado una gacetilla cuando él quería o no haberlo llamado para tener su opinión sobre determinado tema. "Siempre comunicaron (sobre mí o el partido) y nunca pidieron opiniones a los demás, o pusieron en tapa temas que no daban para serlo solo para pegarme", aseguró. Por otra parte, les pidió a los vecinos que "escuchen todas las campanas" y "chequeen con las fuentes", ya que su teléfono "está siempre abierto". Las críticas también se dirigieron hacia el Gobierno de Cambiemos, al que atacaron por difundir "campañas truchas" y "no querer que la gente se informe".

Imagen ilustrativa.



Los concejales Colella y Cantlon criticaron a La Auténtica Defensa

