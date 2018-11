Cazador, sobre los despidos en el HCD: "A una acción, viene una reacción"

En diálogo con FM Futuro, el titular de la bancada de Cambiemos justificó las desvinculaciones en el Concejo Deliberante y avisó que no irá a la elección de sus nuevas autoridades. El presidente del bloque de concejales de Cambiemos, Carlos Cazador, justificó el despido de los asesores del Concejo Deliberante al señalar que "a una acción, viene una reacción". También adelantó que no se presentará a sesionar el próximo miércoles, cuando el HCD elija nuevas autoridades. "Tengo poca información sobre todo este tema. Lo que entiendo es que a una acción, viene una reacción, que a veces no es tan buena o mejor. Eso ocurre en todas las actividades", manifestó Cazador, al ser consultado por el periodista Mario Valiente de FM Futuro sobre los despidos en el Concejo Deliberante. Pero pese a afirmar que no contaba con precisiones, el edil oficialista defendió la medida: dejó entender que fue una respuesta al argumento de Cantlon para pedir la "remoción" del presidente del HCD, ya que en su momento tildó de "club del ñoqui" a los contratados por cada bloque político. "No he escuchado el motivo por el cual se pide el cambio de autoridades. Más que un golpe institucional al HCD, no he escuchado argumento alguno", dijo Cazador, en una charla que por momentos ganó intensidad. "No lo sé, y lo explicará quien lo tenga que explicar", manifestó frente a la pregunta de quién había decidido las desvinculaciones. "Soy el presidente del bloque y habló con la institucionalidad que tiene el bloque político. Se ha tomado la decisión de que todos los asesores se irán, y dentro de ellos hay alguien que es muy cercano a mí, como es Hugo Taboada", añadió. "Cuando fui presidente de Concejo recibí enorme cantidad de presiones, pero jamás me pidieron una destitución. Y lo podrían haber hecho. En mi vida, en 35 años en la Esso, jamás eche a nadie. Y en el HCD no solamente no eché a nadie, sino que tampoco tomé a alguien en mi nombre", expresó, desmarcándose de la decisión de echar a los asesores. El titular del bloque Cambiemos enmarcó el actual escenario que se vive en el primer piso del Palacio Municipal como "una guerra en donde no tiene miramiento nadie para con el otro". Y volvió a remarcar que lo de la oposición es "un golpe institucional" que "no hay que tomar como una pavada" porque "es quitarle la presidencia al bloque de la minoría, con votación hace un año de estas autoridades". "Todavía no escuché que alguno de los bloques de la oposición me dijera por qué se toma esta decisión, por qué se voltea al presidente del HCD. Me gustaría que alguno de los concejales dijera motivos", insistió. "Es una barbaridad destituir al presidente", subrayó. Cazador adelantó que no irá a la sesión de elección de las nuevas autoridades. "El miércoles no participó de una fantochada", avisó. "Yo no voy a presentarme, y tal vez el bloque Cambiemos tampoco", dijo. Y cuando se le volvió a preguntar por los despidos, ya evidentemente ofuscado por el tono de la entrevista, sentenció: "A llorar a la iglesia".

Cazador señaló que uno de los desvinculados es un militante cercano a él.

Cazador, sobre los despidos en el HCD: "A una acción, viene una reacción". — Tincho Fournier (@tinchofournier) 26 de noviembre de 2018

Cazador, sobre los despidos en el HCD: "A una acción, viene una reacción"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: