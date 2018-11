Así lo aseguró el concejal de Cambiemos, Luis Gómez, repudiando el pacto del bloque UV Calixto Dellepiane con el kirchnerismo más duro. "Solo el voto de Axel Cantlon, Carlos Gómez y Rosa Funes harán que La Cámpora presida el Concejo Deliberante", aseguró el concejal de Cambiemos, Luis Gómez. El vicepresidente primero del HCD repudió el golpe institucional que la oposición unida llevó adelante en la última sesión ordinaria del pasado jueves, donde quedó manifestado que el bloque UV Calixto Dellepiane se unió con el kirchnerismo local más duro. "Si La Cámpora se queda con la presidencia del cuerpo legislativo, la responsabilidad caerá por completo sobre Cantlon y sus compañeros de banca porque los tres desde hace un tiempo vienen votando en sintonía con el bloque del PJ", lanzó Gómez. Además, el legislador añadió que "por defender intereses económicos personales y demostrando su simpatía por el bloque kirchnerista, el frente vecinalista menoscaba la voluntad popular". "Ojalá estos ediles sepan entender que las reiteradas derrotas en las urnas no pueden reemplazarse por alianzas nefastas para lograr cargos que no pudieron alcanzar por el voto de los vecinos", arremetió el edil. COMISIÓN DE OBRAS Luis Gómez volvió a presidir este lunes la comisión de obras, servicios públicos y transportes que, a pesar de haber contado con la presencia de las concejales de Cambiemos, Marina Casaretto y Miriam Cazenave, no se pudo llevar adelante por no obtener quórum a causa de la ausencia de la oposición.

