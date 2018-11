La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/nov/2018 Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. TRAMPA PEATONAL "Semanas atrás hice un reclamo de una tapa de cloacas rota en la esquina de la Escuela Nº2. Así como reclamé quiero agradecer porque se ha hecho la reparación de la misma", muestra Marcela. AISLADOS EN OTAMENDI "Los vecinos del circuito de motocross de Otamendi cada vez que llueve tenemos que rezar para no quedar encajados en lo que se ha convertido nuestra única salida de nuestras casas al trabajo, a la escuela de los chicos y además con nuestros padres adultos mayores que no pueden pedir un remis porque ni entran. Por favor alguien que nos escuche. Somos 6 familias atrapadas a vivir de esta manera", asegura Marilina. OLVIDADOS "Las Praderas, esto es calle Verdir por ejemplo, queremos un barrio digno también somos de Campana. Olvidados por la gestión anterior y por esta, ya entregamos petitorios y no tuvimos respuesta solo mandó la máquinas unos días, hubo calles que sacaron la poca tosca que tenía y dejaron tierra. Queremos zanjeo con desagüe que no tenemos", cuenta Alejandra. #QuejaVecinal caño de agua potable roto en ambos lados de calle Gavazzi al 726, a raíz de la pérdida de agua se está rompiendo el asfalto, pese al esfuerzo de los vecinos de trazar zanjas hacia los laterales, hace un mes que esperan reparación. ABSA, CEMAV #Campana pic.twitter.com/2PgZZrj2Kw — Daniel Trila (@dantrila) 26 de noviembre de 2018 CASOS RESUELTOS #Dato personal de ABSA inició la reparación de pérdidas en caños de agua potable en la calle Gavazzi al 726 en barrio 9 de Julio pic.twitter.com/t3RPCFohSe — Daniel Trila (@dantrila) 26 de noviembre de 2018 #Dato Personal de Higiene Urbana, Secretaría de Obras, Planeamiento Y Medio Ambiente realizan tareas de higiene en Barrio Dignidad pic.twitter.com/NxTev5Blgp — Daniel Trila (@dantrila) 26 de noviembre de 2018

