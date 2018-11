Docentes de la UTN no descartan nuevas medidas de fuerza

NUEVA COMISIÓN Luego de que se presentara una sola lista en las elecciones del 15 de noviembre, la siguiente es la lista de autoridades electas que representan a los docentes de la UTN regional Delta-Campana. Presidente: Ricardo Mozzi. Vicepresidente: Mario Antúnez. Secretaría Gremial: Marisol Elorriaga. Finanzas: Fabiana Herreros. Administrativa: Damián Ayr Vergani. Acción Social: Adrián Campastri. Prensa: Fernando Visintín. Asuntos Universitarios: María Pereira. Asuntos Académicos: Gustavo Defillipis. Comisión Revisora de Cuentas: Elmar Hofele y Federico Ayestarán. Consejo Directivo: Mario Antúnez y Marisol Eliorriaga. Congresales Nacionales: Ricardo Mozzi y Fabiana Herreros. Así lo expresó Pablo Visintín, secretario de prensa del sindicato local. A nivel nacional, se pidió que se adelante la reunión con el Ministro de Educación Finochiaro, que estaba agendada para enero del año que viene. "Los docentes universitarios tenemos un duro panorama por delante: altísima inflación mensual, una reducción del presupuesto educativo 2019, una sub ejecución del presupuesto 2018 y además, se deja a todo el sistema educativo fuera del Bono de $5000.-", señaló Pablo Visintín, Secretario de Prensa de la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (Fagdut) regional Delta de Campana y agregó: "Por todo ello, en Fagdut-Delta, estamos convencidos que el gobierno nacional, está obligado a citar a la Federaciones gremiales docentes Universitarias con motivo de atender la grave situación por la que atraviesa actualmente el personal docente universitario". Según el ingeniero y docente de química, el acuerdo salarial 2018 firmado el 7 de Septiembre pasado, reflejaba una realidad en cuanto a la inflación de ese momento y la proyectada para los meses siguientes. "Conocidos los índices inflacionarios de los meses pasados: septiembre y octubre han arrojado una escalada inflacionaria superior a lo esperado, de modo que el acuerdo firmado quedó muy por debajo de la inflación real", dijo Visintín. En base a estas circunstancias, Fagdut solicitó por escrito al Ministro de Educación, Alejandro Finochiaro, en carácter de urgente el adelantamiento de la fecha fijada como cláusula de revisión prevista para enero 2019 en el acuerdo firmado y así poder discutir un aumento adicional ahora en noviembre. "Por esta razón, es que vemos la necesidad que se concrete lo antes posible, este llamado a reunión para encontrar instancias de diálogo que permitan llegar a acuerdos razonables, equitativos (en función de la inflación) y justos para la docencia universitaria. En caso de no concretarse este llamado a reunión, no descartamos medidas de fuerza, para este mes de Noviembre", concluyó Visintín.

Docentes de la UTN no descartan nuevas medidas de fuerza

