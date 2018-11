En medio de una tensión sin precedentes, hoy se eligen las nuevas autoridades del HCD

P U B L I C



Cambiemos no se presentaría, aunque con sus once concejales la oposición tiene el quórum garantizado. Ayer se sucedieron las denuncias de amedrentamientos y despidos. Incluso hubo una presentación judicial de los bloques opositores. Desde Arenera Campana publicaron un polémico video. Y Abella habló de la pelea con la oposición. La situación en el Honorable Concejo Deliberante escaló a un nivel de tensión sin precedente en los últimos años y, a horas de que se conozcan las nuevas autoridades, es imposible prever qué consecuencias deparará la pelea entre el Gobierno municipal y los líderes opositores, una contienda que no deja de cobrarse víctimas. Es que al despido de los asesores que tenían contratados los bloques políticos, ayer se habría sumado el desplazamiento de empleados municipales vinculados a partidos disidentes. Así lo denunciaron desde el peronismo. Asimismo, la UV Más Campana aseguró que inspectores de Habilitaciones recorrieron locales pertenecientes a integrantes de su espacio político. Un día antes, la Arenera Campana, propiedad a la familia Cantlon, había sido clausurada. En medio de este panorama, el HCD deberá sesionar para ungir su futuro presidente. Con variables tan disímiles, el del mediodía de hoy no será un debate más. Lo único certero es que sus consecuencias le trazarán un rumbo distinto a la política local. EL QUÓRUM Será un debate parcial si el bloque oficialista, la primera minoría, no se presenta. Así lo vino anunciando Cambiemos desde el último viernes, confirmada la revocación de autoridades. De esa forma también lo anticipó su presidente, Carlos Cazador, el lunes en diálogo con FM Futuro: avisó que no iba a ser parte de ninguna "fantochada". Y este martes lo terminó de perfilar la concejal Marina Casaretto, quien en contacto con La Auténtica Defensa señaló que "en principio" su bloque no se presentará a sesionar. "En principio, de nuestro bloque no va a ir nadie. Esa es la decisión tomada", manifestó la edil. Sin embargo, como la oposición detenta 11 de las 20 bancas, el quórum para sesionar estaría garantizado. De hecho, ya se han hecho los cálculos para saber quién encabezará la sesión especial hasta que sea elegido un nuevo titular del Deliberativo. LA PRESIDENCIA Si el bloque de Cambiemos está ausente, el HCD carecerá de autoridades. Frente a la acefalía, la Carta Orgánica de las Municipalidades es clara: se propondrá de presidente a los titulares de las comisiones legislativas en el orden que estén creadas en el Reglamento Interno del cuerpo. Obras y Presupuesto aparecen en los dos primeros lugares y sus presidencias pertenecen a Cambiemos, por lo que quedan descartadas. Es en tercer lugar donde aparece la primera concejal opositora: Rosa Funes (UV Más Campana), titular de Cultura y Educación. La mujer que mañana arrancaría presidiendo la sesión. EL RETORNO DEL (EX)PRESIDENTE Quien regresó de manera imprevista y fugaz al cargo de presidente del HCD fue Sergio Roses, emigrado algunas semanas atrás al Ejecutivo como flamante secretario de Descentralización. No está claro por qué el referente de Cambiemos pegó la vuelta: en una nota girada a los bloques, refirió las causas a los "acontecimientos ocurridos y de público conocimiento", sin ofrecer mayores detalles. Fuentes del oficialismo arriesgaron a este medio que el retorno de Roses se debería al reacomoda-miento de los proyectos más caros a los intereses del intendente Abella y que a partir de hoy, discutidos en un HCD controlado por la oposición, tienen un futuro incierto. La Auténtica Defensa intentó comunicarse con Roses, sin éxito. LA DENUNCIA Este martes la oposición en su conjunto denunció penalmente al Gobierno y solicitó al Poder Judicial protección para poder llevar adelante la sesión especial de este miércoles. En la denuncia -firmada por Soledad Calle, Axel Cantlon y Marco Colella y que fue publicada en las redes sociales- se habla de una "presunta comisión de delitos que atentan contra el orden institucional y la integridad de los concejales" disidentes, hechos originados -se sostiene- luego de la última sesión del HCD en la que se solicitó el recambio de autoridades. Para los concejales firmantes, "actores vinculados al oficialismo han montado una escalada de intimidación, agresiones e incitación a la violencia que llegó a su punto máximo" el lunes cuando Carlos Cazador (Cambiemos) consideró una "guerra" el enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. También afirman que la Secretaría de Comunicación creó "páginas truchas" en las redes sociales con la finalidad de "montar una campaña de desprestigio" en su contra. EL VIDEO El hermano de Axel Cantlon y presidente de Arenera Campana, Bernabé, publicó un video en Facebook donde quedó registrado el accionar de los inspectores municipales que fueron a su establecimiento. El video no sería del lunes, fecha de la clausura efectiva del establecimiento, sino del viernes, cuando ocurrió la primera visita de los inspectores municipales. "El jueves en el Concejo Deliberante se votó para pedir la renovación de las autoridades. Como mi hermano, que es concejal, tomó una decisión que al Ejecutivo municipal no le gustó, decidieron atacarme en forma personal, aunque él no tenga que ver con mi empresa", expresó Bernabé Cantlon en su cuenta personal. LOS PROYECTOS De todas las iniciativas que quedan pendiente en la agenda legislativa de este año, el Presupuesto 2019 y la reforma de la Costanera aparecen como las dos prioridades del Ejecutivo municipal. Una todavía no fue remitida -hay tiempo hasta el próximo 30 de noviembre -; la otra parece carecer del consenso necesario para su tratamiento en el recinto. Pero el HCD tiene más tela para cortar. Sin ir más lejos, la oposición despachó a través del artículo 52 del Reglamento Interno -las mociones de preferencias- decenas de proyectos para ser tratados en alguna de las sesiones de prórroga del 6 y 20 de diciembre. EL JEFE Abella habló este martes de la situación en el HCD al recorrer los avances de la obra hidráulico que se realizan en la avenida Rocca. En línea con su departamento de Comunicación, acusó un pacto entre "La Cámpora" y los concejales de la UV Más Campana y cuestionó el accionar legislativo de la oposición. "Me han puesto ordenanzas imposibles de llevar a cabo por razones presupuestarias y otras imposibles de aplicar. Lo hacen para intentar desgastarme y exponerme con el veto", acusó el jefe comunal. Y brindó un panorama poco feliz para el HCD: "Va a ser muy difícil que funcione. Ya este año no lo hizo".



EL PEDIDO DE REVOCACIÓN DE AUTORIDADES DEL CONCEJO DELIBERANTE POR PARTE DE LA OPOSICIÓN HA GENERADO FUERTES CRUCES EN LA POLÍTICA LOCAL.





SI EL BLOQUE DE CAMBIEMOS ESTÁ AUSENTE, EL HCD CARECERÁ DE AUTORIDADES, POR LO QUE ROSA FUNES, TITULAR DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN, ASUMIRÍA LAS FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA. "SÓLO LES PREOCUPAN LOS PROYECTOS DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS" El Partido Justicialista emitió un comunicado en el marco de la polémica que se están dando en el Concejo Deliberante y aseguró que "al macrismo y sus representantes sólo les preocupan los proyectos de negocios inmobiliarios y no la calidad de vida de nuestros vecinos". El Consejo del PJ respaldó el pedido de revocación de autoridades en el HCD: "es hora de que el Concejo Deliberante empiece a discutir los problemas cotidianos de nuestros vecinos y no de ser una ventanilla para avalar negocios inmobiliarios, como pretende el macrismo". En ese sentido denunciaron que "hace casi un mes que las comisiones de trabajo del Concejo Deliberante no sesionan", dejando "dormir en la comisiones proyectos de importancia vital para la vida cotidiana de nuestros vecinos". En tanto, para el Presidente del PJ Campana, Oscar Trujillo, la crisis política desatada en el órgano legislativo local "es consecuencia de la soberbia y el capricho de una gestión que sólo puede gobernar obedeciendo órdenes a control remoto de funcionarios nacionales". En ese sentido agregó: "No saben ni quieren dialogar. Y cuando se enfrentan a una posición firme, sólo pueden responder con intimidaciones y persecución. Una actitud fascista que muestra la peor cara de la coalición conservadora que gobierna Campana y que pretende que la discusión democrática en el Concejo Deliberante, en vez de ser un ejercicio adulto de intercambio enriquecedor, sea una "guerra" de "acción y reacción", como postuló el líder de su bancada de concejales". "CANTLON INTENTA EXTORSIONAR AL EJECUTIVO PARA SEGUIR OCUPANDO LA COSTANERA CON SU ARENERA" La concejal de Cambiemos, Marina Casaretto, cuestionó la "deplorable" actitud del líder de la UV Calixto Dellepiane. "Sus intereses personales, económicos y políticos perjudican el futuro del paseo costanero", dijo. Tras la clausura de la arenera del concejal Cantlon, la concejal de Cambiemos, Marina Casaretto, recogió el guante y salió a denunciar al edil de la UV Calixto Dellepiane y dijo que "intenta extorsionar al Departamento Ejecutivo para seguir ocupando la costanera con su compañía". En esta línea, la edil cuestionó la "deplorable" actitud tomada por el líder del frente vecinalista: "Sus intereses personales, económicos y políticos perjudican el futuro del espacio público que todos los campanenses desean". "No es casualidad la actitud de Cantlon de propiciar este golpe institucional en alianza con La Cámpora. Esto se explica en sus intentos por seguir manteniendo privilegios que tiene desde hace años aun cuando hay un juicio por desalojo de por medio", arremetió Casaretto. Además, aseveró que "claramente el concejal vecinalista quiere demorar el proyecto de la nueva costanera impulsado por el intendente Abella para seguir sacando réditos de su negocio familiar". Y para finalizar lanzó: "Hoy el jefe comunal, junto al Estado nacional, están empezando a recuperar la costanera que desde hace años está abandonada y que actualmente se encuentra ocupada por la arenera de forma ilegal y en juicio de desalojo con el AABE".



MARINA CASARETTO DENUNCIÓ A CANTLON POR PRESIONAR AL MUNICIPIO.

En medio de una tensión sin precedentes, hoy se eligen las nuevas autoridades del HCD

