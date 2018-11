El Partido Justicialista emitió un comunicado en el marco de la polémica que se están dando en el Concejo Deliberante y aseguró que "al macrismo y sus representantes sólo les preocupan los proyectos de negocios inmobiliarios y no la calidad de vida de nuestros vecinos". El Consejo del PJ respaldó el pedido de revocación de autoridades en el HCD: "es hora de que el Concejo Deliberante empiece a discutir los problemas cotidianos de nuestros vecinos y no de ser una ventanilla para avalar negocios inmobiliarios, como pretende el macrismo". En ese sentido denunciaron que "hace casi un mes que las comisiones de trabajo del Concejo Deliberante no sesionan", dejando "dormir en la comisiones proyectos de importancia vital para la vida cotidiana de nuestros vecinos". En tanto, para el Presidente del PJ Campana, Oscar Trujillo, la crisis política desatada en el órgano legislativo local "es consecuencia de la soberbia y el capricho de una gestión que sólo puede gobernar obedeciendo órdenes a control remoto de funcionarios nacionales". En ese sentido agregó: "No saben ni quieren dialogar. Y cuando se enfrentan a una posición firme, sólo pueden responder con intimidaciones y persecución. Una actitud fascista que muestra la peor cara de la coalición conservadora que gobierna Campana y que pretende que la discusión democrática en el Concejo Deliberante, en vez de ser un ejercicio adulto de intercambio enriquecedor, sea una "guerra" de "acción y reacción", como postuló el líder de su bancada de concejales".

PJ local:

"Sólo les preocupan los proyectos de negocios inmobiliarios"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: