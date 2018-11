Quejas Vecinales

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

CORTAME EL PASTO

"Esto es Sívori y French. El pasto no sólo está alto y no se puede caminar porque directamente no hay vereda. Además, la gente tira basura y nadie la recoge", denuncia la señora Mirta.

AGRADECIDO I

"Finalmente personal de ABSA inició la reparación de pérdidas en caños de agua potable en la calle Gavazzi al 700 en barrio 9 de Julio", agradece Daniel.

AGRADECIDO II

"Hace un mes escribí mostrando la situación de algunas calles en el barrio 21 de septiembre. Hoy quiero agradecer al intendente y a los trabajadores por el cambio", muestra Elizabeth.

FORD "OLVIDADO"

"Quisiera reportar un auto abandonado en Sívori esquina Pueyrredón. Es un Ford Escort Patente BMS 734, color azul. Hace más de 1 mes que está ahí. Desconozco si fue dejado ahí por algún desperfecto o si es robado", cuenta Diego.