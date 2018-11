Ante Nueva Chicago, el delantero marcó por duplicado, llegó a 7 en el campeonato y es uno de los máximos artilleros de la temporada. Por su parte, "Jopito" fue titular por primera vez y convirtió su primer gol con la camiseta Violeta. "Fue un desahogo muy grande", aseguró el atacante, ex Rosario Central, sobre la victoria ante el elenco de Mataderos. Los nombres más destacados de la victoria de Villa Dálmine sobre Nueva Chicago fueron claramente dos: Ijiel Protti, autor de los primeros dos goles del Violeta, y Cristian Álvarez, quien se convirtió en figura del equipo en su primera aparición como titular y, además, cerró la noche con un golazo que decretó el 3-1 final. "Venía trabajando de la mejor manera, porque sabía que en cualquier momento me podía tocar. Pero lo más importante es el equipo: llevábamos nueve fechas sin ganar y por suerte pudimos cortar esa racha con un triunfo muy importante, como local y ante el puntero del campeonato", señaló el volante de 26 años nacido en Trenque Lauquén, quien debutó en Primera en Boca Juniors en mayo de 2012 de la mano de Julio César Falcioni. Para recibir al Torito de Mataderos, Walter Otta se inclinó por Álvarez para complementar la tarea de Matías Ballini en el centro del campo. Y terminó siendo un pleno de "Nico", dado el gran desempeño que mostró "Jopito" en ese lugar: "Si bien mi posición natural es enganche, en las inferiores de Boca Juniors he jugado de 5, así que conocía la posición. Y Mati, que es un jugador experimentado, con pasado en Primera División, me ayudó a ordenarme. Así fueron más fáciles las cosas", explicó en la sala de conferencias de prensa. Respecto a las claves de la victoria frente a Nueva Chicago, "Jopito" destacó la importancia de "tener la pelota" y de la predisposición con la que salió Villa Dálmine en el complemento: "Fue clave salir con decisión al segundo tiempo, que venía siendo un déficit nuestro". Finalmente, consultado sobre su futuro, dada su probable partida al América de Cali de Colombia en enero, Álvarez prefirió enfocar en lo que se le viene con el Violeta: "Tenemos un partido dentro de 15 días (frente a Olimpo de Bahía Blanca) que va a ser difícil. Así que pondremos la cabeza para preparar ese partido. Después veremos qué pasará más adelante". Otro que pasó por la sala de conferencias tras la victoria sobre Chicago fue Protti, quien marcó por duplicado y llegó a 7 tantos en el campeonato, quedando sólo un tanto por detrás de Pablo Vegetti (Instituto) y Nicolás Orsini (Sarmiento) en la tabla de goleadores de la Primera B Nacional. De hecho, la última vez que Villa Dálmine había ganado como local (frente a Instituto en la primera fecha) también había convertido por duplicado. "Fue un desahogo muy grande", señaló sobre el triunfo ante el elenco de Mataderos y la racha de nueve juegos sin victorias. "Pero estábamos convencidos que estábamos en el camino correcto. No se nos estaban dando los resultados esperados, pero estábamos tranquilos porque veníamos trabajando muy bien y teníamos una idea clara. No recuerdo un partido en el que nos hayan sometido. En algunos nos faltó contundencia o concentración al defender las pelotas paradas, pero creo que hemos superado a la mayoría de rivales", agregó luego. Los dos goles del ex Rosario Central en la noche del domingo llegaron por sendos centros: uno de Federico Jourdan desde la derecha y otro de Juan Ignacio Alvacete desde la izquierda, una situación que en la previa al encuentro había trabajado especialmente el plantel Violeta: "En la semana habíamos entrenado eso, sabiendo que el retroceso de Chicago por los costados no era el mejor y lo que nos había dicho Walter (Otta) que podía pasar, terminó pasando: así llegaron los dos goles y también tuve otra que no me picó bien y se me fue alta", asintió el atacante. Tras la lesión de Martín Comachi (quien difícilmente llegue para enfrentar a Olimpo), Protti quedó como mayor referencia ofensiva en la formación titular. "A mí me gusta salir a jugar, a asociarme con los mediocampistas y llegar al área desde atrás, pero de esta forma también me siento cómodo porque no es un equipo que divide la pelota, que tira pelotazos para luchar con los centrales. Y como el equipo juega bien, la pelota me llega por abajo y no me siento incómodo", explicó. Finalmente, en cuanto a su actualidad goleadora y sobre si esperaba tener este presente en Villa Dálmine, el goleador señaló: "Cada decisión que tomo sale desde el convencimiento. Sabía lo que me podía llegar a encontrar acá: gente humilde y trabajadora, un buen grupo y un club con ganas de crecer. Y era lo que buscaba para de una vez por todas conseguir la confianza que necesitaba para tener buenos rendimientos y goles".

EL FESTEJO DE PROTTI TRAS MARCAR EL PRIMERO ANTE CHICAGO. FUE DE CABEZA TRAS CENTRO DE JOURDAN.





ALVAREZ LIQUIDÓ EL PARTIDO ANTE EL TORITO CON UN GOLAZO. SARMIENTO ALCANZÓ EN LA CIMA A NUEVA CHICAGO El lunes por la noche, Sarmiento de Junín empató sin goles como visitante frente a Defensores de Belgrano y de esa manera llegó a los 25 puntos e igualó la línea de Nueva Chicago en lo más alto de la tabla de posiciones. Por su parte, "el Dragón" sigue tratando de engrosar su Promedio: por ahora, con 10 puntos en 9 partidos, tiene 1,111 y solamente supera a Temperley (0,875), que anoche, al cierre de esta edición, se medía con Chacarita. El otro cotejo que se disputó el lunes por la noche también terminó en empate sin goles: Santamarina (10 puntos) e Independiente Rivadavia (19) igualaron 0-0 en Tandil.

Primera B Nacional:

Protti y álvarez, los gritos que le devolvieron la alegría a Villa Dálmine

