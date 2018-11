Real San Jacinto venció a Desamparados y quedó a tres de los líderes, Atlético Las Campanas y La Josefa. En tanto, Leones Azules y Deportivo San Felipe igualaron 1-1. El pasado domingo estaba programada la 21ª fecha del "fútbol mayor" de la Liga Campanense. Sin embargo, los idas y vueltas de la Súperfinal de la Copa Libertadores de América terminó afectando la programación y de Primera División se disputaron apenas dos partidos. En en horas del mediodía, en cancha de Las Campanas, Leones Azules y Deportivo San Felipe igualaron 1-1. Mientras que en el resultado más importante, Real San Jacinto le ganó 2-0 A Desamparados FC y de esa manera llegó a 46 unidades y quedó a tres de los líderes Atlético Las Campanas y La Josefa (49). El resto de los partidos de Primera División de esta fecha se jugarán esta semana: La Josefa vs Otamendi, Las Campanas vs Lechuga FC, Juventud Unida vs Atlético Las Praderas y El Junior vs Mega Juniors (queda libre Defensores de La Esperanza). Así, las posiciones de Primera División están, en este momento, de la siguiente manera: 1) Atlético Las Campanas y La Josefa, 49 puntos; 3) Real San Jacinto, 46 puntos; 4) Defensores de La Esperanza, 41 puntos; 5) Deportivo San Felipe, 32 puntos; 6) Mega Juniors, 32 puntos; 7) Leones Azules, 30 puntos; 8) Atlético Las Praderas, 23 puntos; 9) Otamendi FC, 21 puntos; 10) Juventud Unida, 16 puntos; 11) Lechuga FC, 16 puntos; 12) El Junior, 11 puntos; 13) Desamparados, 7 puntos. TERCERA DIVISIÓN En esta categoría se completaron cuatro encuentros: Real San Jacinto 2-0 Desamparados FC; La Josefa 0-0 Otamendi FC; Leones Azules 0-3 Deportivo San Felipe; y Atlético Las Campanas 1-0 Lechuga FC. Quedaron pendientes: Juventud Unida vs Atlético Las Praderas y El Junior vs Mega Juniors. Con estos resultados, las posiciones en esta categoría están de la siguiente manera: 1) Real San Jacinto, 41 puntos; 2) Atlético Las Campanas, 39 puntos; 3) La Josefa, 37 puntos; 4) Defensores de La Esperanza, 36 puntos; 5) Juventud Unida, 28 puntos; 6) Lechuga FC, 27 puntos; 7) Mega Juniors, 25 puntos; 8) Deportivo San Felipe, 21 puntos; 9) Desamparados FC, 17 puntos; 10) Otamendi FC, 14 puntos; 11) Leones Azules, 14 puntos; 12) Atlético Las Praderas, 11 puntos; 13) El Junior, 6 puntos. CUARTA DIVISIÓN En esta categoría, los resultados del domingo fueron: Real San Jacinto 2-0 Desamparados FC; La Josefa 3-0 Otamendi FC; Leones Azules 4-1 Deportivo San Felipe; Atlético Las Campanas 2-0 Lechuga FC; y Juventud Unida 0-2 Atlético Las Praderas. Queda pendiente: El Junior vs Mega Juniors. Las posiciones en esta categoría se encuentran de la siguiente manera: 1) La Josefa, 44 puntos; 2) Real San Jacinto, 38 puntos; 3) Defensores de La Esperanza, 37 puntos; 4) Atlético Las Campanas, 31 puntos; 5) Mega Juniors, 30 puntos; 6) Leones Azules, 26 puntos; 7) Deportivo San Felipe, 23 puntos; 8) Atlético Las Praderas, 23 puntos; 9) Otamendi FC, 18 puntos; 10) Lechuga FC, 17 puntos; 11) El Junior, 16 puntos; 12) Desamparados FC, 12 puntos; 13) Juventud Unida, 0 puntos.

REAL SAN JACINTO SUMÓ LOS TRES PUNTOS Y QUEDÓ MOMENTÁNEAMENTE A TRES UNIDADES DE LOS LÍDERES.





SAN FELIPE Y LEONES AZULES IGUALARON 1-1 EN CANCHA DE LAS CAMPANAS.



Liga Campanense:

El domingo se disputaron apenas dos partidos de Primera División

