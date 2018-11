En Cebollitas, el mejor fue la Escuela 17; en Mosquitos, el Colegio Dante Alghieri; y en Baby, los ganadores de zona fueron la Escuela 27 "A" y Colegio San Roque "B". Esta semana ya se disputan las Copas de Oro y Plata de las diferentes categorías. Mientras que en el certamen Femenino, el equipo de Siglo XXI "B" ya se coronó campeón. La semana pasada concluyó la primera fase del Torneo Escolar de Baby Fútbol que se disputa enla tradicional cancha del Club Plaza Italia y, ahora, ya se está jugando la definición de las diferentes categorías con la disputa de las Copas de Oro y de Plata. Al mismo tiempo, las chicas del equipo Siglo XXI "B" se coronaron campeonas del primer certamen escolar Femenino. CEBOLLITAS Los últimos partidos de la primera fase de esta categoría, ganada por la Escuela 17, dejaron los siguientes resultados: Escuela 1 (2-3) Santo Tomás "A"; Escuela 7 (1-4) Escuela 17; Escuela 17 (6-1) Escuela Normal; y Escuela 7 (5-3) Dante Alighieri. Entonces, concluidas las dos ruedas, las posiciones finales de la primera fase del torneo fueron: 1) Escuela 17, 38 puntos; 2) Santo Tomás "A", 32 puntos; 3) Colegio Dante Alighieri, 27 puntos; 4) Escuela 1, 21 puntos; 5) Escuela 5, 19 puntos; 6) Escuela 22, 18 puntos; 7) Escuela 7, 10 puntos; 8) Escuela Normal, 0 puntos. De esta manera, los cruces semifinales por la Copa de Oro serán: Escuela 17 vs Escuela 1 (lunes 20.20) y Santo Tomás "A" vs Dante Alighieri (miércoles 20.20 horas). Mientras que por la Copa de Plata se enfrentarán: Escuela 5 vs Escuela Normal (viernes 20.20) y Escuela 22 vs Escuela 7 (viernes 20.50). MOSQUITOS En la última semana de la primera fase, cuyo ganador fue el Colegio Dante Alighieri, se disputaron los siguientes encuentros: Aníbal Di Francia (6-9) Escuela 5; Escuela 17 (3-1) Santo Tomás "B"; Santo Tomás "A" (3-1) Escuela 22; Santo Tomás "C" (9-2) Escuela 1; Aníbal Di Francia (5-2) Escuela 17; Santo Tomás "C" (5-4) Santo Tomás "B"; Dante Alighieri (6-2) Escuela 5; Santo Tomás "A" (2-1) Escuela 1. Con estos resultados, las posiciones finales fueron: 1) Dante Alighieri, 45 puntos; 2) Santo Tomás "C", 40 puntos: 3) Escuela 5, 38 puntos; 4) Aníbal Di Francia, 21 puntos; 5) Santo Tomás "B", 17 puntos; 6) Santo Tomás "A", 16 puntos; 7) Escuela 17, 16 puntos; 8) Escuela 22, 14 puntos; 9) Escuela 1, 4 puntos. De esta manera, los cruces semifinales por la Copa de Oro serán: Dante Alighieri vs Aníbal Di Francia (lunes 21.20) y Santo Tomás "C" vs Escuela 5 (viernes 19.40). Mientras que por la Copa de Plata se enfrentarán: Santo Tomás "B" vs Escuela 22 (viernes 21.20) y Santo Tomás "A" vs Escuela 17 (viernes 22.00). BABY ZONA "A" En este grupo de la categoría mayor, que fue ganado por la Escuela 27 "A", los últimos partidos fueron: Aníbal Di Francia (5-5) Siglo XXI "A" y Escuela 14 (1-2) Escuela 1. Con estos resultados, las posiciones finales de esta zona fueron: 1) Escuela 27 "A", 34 puntos; 2) Escuela 13 "A", 28 puntos; 3) Aníbal Di Francia, 28 puntos; 4) Santo Tomás "A", 26 puntos; 5) Siglo XXI "A", 17 puntos; 6) Escuela 14, 15 puntos; 7) Escuela 1, 11 puntos; 8) San Roque "A", 3 puntos. BABY ZONA "B" La semana pasada, este grupo que ganó el Colegio San Roque "B", se cerró con los siguientes partidos: Santo Tomás "B" (6-2) Siglo XXI "B"; Escuela 17 (4-5) Escuela 2; Escuela 27 "B" (3-7) Escuela 22; Colegio San Roque "B" (4-3) Dante Alighieri; Dante Alighieri (6-2) Escuela 17; Escuela 27 "B" (2-12) Santo Tomás "B"; Escuela 13 "B" (3-11) San Roque "B"; y Escuela 2 (3-0) Escuela 22 Con estos resultados, las posiciones finales de esta zona fueron: 1) Colegio San Roque "B", 43 puntos; 2) Colegio Dante Alighieri, 40 puntos; 3) Escuela 2, 31 puntos; 4) Escuela 17, 29 puntos; 5) Santo Tomás "B", 28 puntos; 6) Escuela 13 "B", 21 puntos; 7) Escuela 22, 12 puntos; 8) Escuela 27 "B", 4 puntos; 9) Colegio Siglo XXI "B", 1 punto. DEFINICIÓN BABY. Los cruces de Cuartos de Final de la Copa de Oro de la categoría serán: Escuela 27 "A" vs Escuela 17 (lunes 19.00), Escuela 13 "A" vs Escuela 2 (lunes 19.40), Aníbal Di Francia vs Dante Alighieri (lunes 22.00) y Santo Tomás "A" vs San Roque "B" (hoy miércoles 21.20). En tanto, por la Copa de Plata jugarán: Siglo XXI "A" vs Escuela 27 "B" (miércoles 19.00), Escuela 14 vs Escuela 22 (miércoles 19.40), Escuela 1 vs Escuela 13 "B" (miércoles 22.00) y San Roque "A" vs Santo Tomás "B" (viernes 19.00). FEMENINO Aunque todavía no concluyó el campeonato, el equipo de Siglo XXI "B" se coronó campeón tras sumar cinco victorias y un empate en seis presentaciones. La semana pasada disputó sus últimos dos encuentros: le ganó 1-0 a San Roque "B" y 3-0 a San Roque "A". De esa manera festejó el título en el primer torneo de esta modalidad femenina. Todos los marcadores de la semana pasada fueron: Siglo XXI "A" (2-1) Santo Tomás; Aníbal Di Francia "A" (2-2) Aníbal Di Francia "B"; Santo Tomás (3-0) Aníbal Di Francia "B"; San Roque "B" (0-1) Siglo XXI "B"; San Roque "A" (0-0) Siglo XXI "A"; Siglo XXI "B" (3-0) San Roque "A"; Aníbal Di Francia "B" (7-1) San Roque "B". Con esos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Siglo XXI "B", 16 puntos; 2) Santo Tomás, 10 puntos; 3) San Roque "A", 10 puntos; 4) Aníbal Di Francia "A", 7 puntos; 5) Siglo XXI "A", 7 puntos; 6) San Roque "B", 3 puntos; 7) Aníbal Di Francia "B", 1 punto. Esta semana están pautados los últimos dos encuentros del certamen femenino: San Roque "B" vs Santo Tomás y San Roque "B" vs Siglo XXI "A" (hoy miércoles 20.50).

LAS CHICAS DEL EQUIPO COLEGIO SIGLO XXI “B" SE CORONARON CAMPEONAS DEL PRIMER TORNEO ESCOLAR FEMENINO ORGANIZADO EN EL CLUB PLAZA ITALIA (FOTO: GENTILEZA SAMANTA DAMARIO PHOTOGRAFIA).





EL COLEGIO SAN ROQUE “B" GANÓ LA ZONA B DE LA CATEGORÍA BABY. AHORA AFRONTARÁ LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA DE ORO.



Baby Fútbol:

Culminó la primera fase del Torneo Escolar y ya se puso en marcha la definición

