Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 28/nov/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 28/nov/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







NO SE DEFINE EN ARGENTINA: la CONMEBOL informó ayer que el partido River-Boca de la Copa Libertadores se disputará fuera de la Argentina.- RIVER; COPA ARGENTINA: esta noche, River Plate se medirá con Gimnasia de La Plata.- CAYÓ INDEPENDIENTE: lo hizo en el último de los partidos programados de la fecha 13 de la Súperliga.- PRIMERA B METRO: ayer, Atlanta igualó sin goles en su visita a Colegiales.- PRIMERA C: en un partido pendiente, Lamadrid igualó frente a Excursionitas.- CHAMPIONS LEAGUE: hoy se disputará la quinta fecha de los Grupos A, B, C y D.- NO SE DEFINE EN ARGENTINA La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) informó ayer que el partido River-Boca, correspondiente a la revancha de la Copa Libertadores de América se disputará "entre el 8 y 9 de diciembre" fuera de la Argentina y aclaró que aún no se definió el escenario en donde se disputará. En el comunicado difundido por el organismo sudamericano explicó que una vez que el Tribunal Disciplinario se expida, en favor de que se juegue el partido, la Conmebol "se hará cargo de todos los gastos de viaje, hospedaje, alimentación y traslado interno de hasta 40 personas por delegación". Asimismo, indicó que "las coordinaciones de seguridad con las autoridades correspondientes" correrán por cuenta de la Conmebol. RIVER: COPA ARGENTINA Esta noche, River Plate se medirá con Gimnasia de La Plata en la segunda semifinal de la Copa Argentina 2018. El encuentro se disputará desde las 21.10 horas en el estadio José María Minella de Mar del Plata y será transmitido por TyC Sports. El ganador enfrentará en la final a Rosario Central, que en la primera semifinal eliminó a Temperley en los penales. CAYÓ INDEPENDIENTE En el último de los partidos programados de la fecha 13 de la Súperliga, Independiente cayó 1-0 como visitante el lunes por la noche frente a Lanús, que se impuso con gol de Gastón Lodico. En tanto, anoche, al cierre de esta edición, Rosario Central recibía a San Martín de San Juan en un encuentro postergado de la fecha 7. PRIMERA B METRO Ayer, Atlanta (32 puntos) igualó sin goles en su visita a Colegiales y no pudo quedar como escolta del líder Estudiantes (36), por lo que Barracas Central (33) se mantiene en la segunda colocación. Este miércoles, la divisional aprovechará para disputar cuatro encuentros postergados. Acassuso y All Boys jugarán los 45 minutos que le restan del partido que se suspendió en la fecha 14 durante el entretiempo por falta de ambulancia cuando ganaba Ssuso por 1-0. En tanto, también se enfrentarán: J.J. Urquiza vs Tristán Suárez (postergado de la fecha 15), Almirante Brown vs Deportivo Español (también de la fecha 15) y Comunicaciones vs Sacachispas (de la fecha 10). CHAMPIONS LEAGUE Ayer, por la quinta fecha de la fase de grupos, se dieron los siguientes resultados: Roma 0-2 Real Madrid; Manchester United 1-0 Young Boys; Lyon 2-2 Manchester City; Juventus 1-0 Valencia; AEK Atenas 0-2 Ajax; CSKA Moscú 1-2 Viktoria Pilsen; Bayern Munich 5-1 Benfica y Hoffenheim 2-3 Shaktar. Con estos resultados, los equipos que ya aseguraron sus boletos a Octavos de Final son: Bayern Munich y Ajax por el Grupo E; Manchester City en el Grupo F; Real Madrid y Roma en el Grupo G; y Juventus y Manchester United en el Grupo H. Hoy se disputará la quinta fecha de los Grupos A, B, C y D, destacándose los choques PSV vs Barcelona, PSG vs Liverpool y Tottenham vs Inter (todos a las 17.00). PRIMERA C Ayer, en un partido pendiente de la fecha 15, Lamadrid igualó 1-1 como local frente a Excursionistas. En tanto, hoy se disputarán otros dos encuentros postergados de la fecha 15: el líder Deportivo Armenio recibirá a Cañuelas, mientras que Argentino de Quilmes jugará como local frente a Sportivo Italiano.



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: