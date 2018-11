Son hermanas gemelas, representan al Club Ciudad de Campana y compitieron en Heptatlon durante el campeonato realizado en Córdoba el último fin de semana. Seis atletas del Club Ciudad de Campana participaron el pasado fin de semana del 20º Campeonato Nacional Sub 16 que se realizó en Córdoba, donde se destacó la actuación de las gemelas Julieta y Malena Rodríguez, quienes terminaron en segundo y tercer lugar en Heptatlon. Esta prueba combinada se conforma por siete disciplinas: 80 metros con vallas, Salto en Alto, Lanzamiento de Bala, Salto en Largo, Lanzamiento de Jabalina y 600 metros. En esta oportunidad contó con 13 participantes y la ganadora fue la entrerriana Milagros Valentina Zanolli (de la Escuela de Iniciación Deportiva de Villaguay). El resto del podio fue todo Tricolor, dado que lo completaron Julieta y Malena Rodríguez. El grupo de seis atletas del Club Ciudad de Campana, acompañado por los entrenadores Juan Parodi y Juan Martín Marquine, se completó con: -Ariana Gómez: fue 7ª en 80 metros con vallas con tiempo de 12s80 (la ganadora fue Araceli Modino, con 12s11) y resultó 8ª en Salto en Largo con 4,62 metros (se impuso Victoria Zanolli con 5,31 metros). -Ulice Villalba: fue 11º en Octatlon, prueba combinada ganada por Santiago Schuvarz. -Bianca Amante: fue 9ª en los 1.500 metros con obstáculos, con marca de 6m01s47 (la ganador fue Julieta Ávila con 5m32s23). -Ivo Torres: fue 9º en Salto con Garrocha al establecer 2,30 metros (el ganador resultó Esteban Valera, con 3,30 metros). Este Campeonato Nacional Sub 16 fue organizado por la Federación Atlética Cordobesa (FAC) y la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).

EL CLUB CIUDAD DE CAMPANA TUVO SEIS REPRESENTANTES EN ESTE ARGENTINO SUB 16 REALIZADO EN CÓRDOBA EL PASADO FIN DE SEMANA.



Atletismo:

Julieta y Malena Rodríguez fueron plata y bronce en el Nacional Sub 16

