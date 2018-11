La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/nov/2018 Fraticelli es el nuevo presidente del HCD









"HOY SE CONCRETÓ EL PACTO ENTRE LA CÁMPORA Y CANTLON" Así lo denunciaron desde Cambiemos. "Buscan desestabilizar al intendente Abella", aseveraron Luego de la modificación de autoridades que se ejecutó este miércoles en la sesión especial del HCD, los concejales de Cambiemos denunciaron que "hoy se concretó el pacto entre La Cámpora y Cantlon". Además, los ediles Sergio Roses; Carlos Cazador; Luis Gómez; Marina Casaretto; Miriam Cazenave; Romina Buzzini; Diego Lis; Norma Ibarra; y Juan Carlos Pandiani; aseveró que "no nos sorprendió nada de lo que pasó porque sabíamos de este acuerdo oscuro de espalda a los vecinos que busca desestabilizar al intendente Abella". "Desde la UV Calixto Dellepiane-añadieron- dicen que fueron elegidos para representar a la oposición; pero no hay que olvidarse que Carlos Gómez llegó al Concejo Deliberante bajo el bloque Cambiemos, y luego se pasó con Cantlon", lanzaron. Los legisladores oficialistas también hicieron hincapié en que este "golpe institucional" es en contra del Intendente y de todos los vecinos de la ciudad. "Cantlon hizo esta alianza con el principal objetivo de mantener sus intereses políticos, personales y económicos, como así también sus negocios familiares en la costanera", lanzaron desde el bloque. En medio de una sesión caliente, el concejal del PJ-Unidad Ciudadana fue electo con el apoyo del resto de la oposición y su primera medida fue revocar los despidos de asesores y administrativos decididos por Cambiemos en los últimos días. El Honorable Concejo Deliberante tiene nuevo presidente: Osvaldo Fraticelli, concejal del PJ-Unidad Ciudadana, fue ungido ayer al frente del cuerpo deliberativo y su primera acción fue deshacer los despidos de asesores y secretarios administrativos efectuados por Cambiemos a comienzos de esta semana. La foto de Fraticelli firmando el decreto por el que se recontrata a los asesores de Cambiemos, UC-PJ y Red por Argentina, así como al asistente administrativo de este último bloque, fue divulgada con rapidez por el peronismo, que vuelve a detentar la presidencia del HCD por primera vez desde el año 2015. La elección de Fraticelli no sorprende: su nombre ya había estado en danza cuando la oposición intentó hacerse con la presidencia a mediados de año. Además, de todas las opciones que presentaba el PJ-UC (la bancada más numerosa de la oposición), era la que resumía formación, experiencia legislativa y trayectoria pública sin grises. Fraticelli deberá ahora encabezar un cuerpo sumamente dividido. Porque su asunción, lejos de calmar las aguas, despunta un nuevo y complejo entramado de fuerzas. En efecto, el concejal justicialista no solo deberá responder a su bloque sino también a la UV Más Campana, cuyos tres votos fueron claves para la remoción de las viejas autoridades y la elección de las nuevas. Pero también tendrá que comandar con la primera minoría en contra; nada menos que la bancada oficialista. Una muestra de cómo quedaron las relaciones entre Cambiemos y la oposición fue la sesión especial de este miércoles, que a poco de comenzar se encajonó en una discusión de reglamento y acusaciones encontradas que dilataron lo que todos sabían que estaba a punto de suceder. Sin embargo, parecía que la oposición no estaba dispuesta a darle una salida exprés a las autoridades oficialistas. De alguna manera, quisieron echarles en cara a lo largo del debate la sucesión de eventos que los condujo a pedir su renovación. Episodios que fueron denunciados en los medios e incluso ante la Justicia, y que ayer ocasionaron que el Palacio Municipal estuviera plagado de policías para, supuestamente, garantizar que se pudiera sesionar. Pese a lo que se preveía -y adelantaban hasta última hora del martes sus propios concejales- la bancada de Cambiemos se presentó en pleno. Presidió la sesión Sergio Roses, en lo que sería un impase como secretario de Descentralización para volver a al HCD; aunque los voceros del oficialismo fueron Carlos Cazador y Luis Gómez. Para el primero, la oposición se estaba quedando con el control del Concejo Deliberante solo gracias a "mayorías circunstanciales". Además, defendió a ultranza la figura de Roses. En tanto, el radical Gómez habló de bancadas disidentes organizadas en una "facción" integrada "por todos los que el año próximo vienen por Abella". Y en más de una oportunidad pidió acelerar la votación. "Votemos las autoridades, no tengan miedo, son la mayoría, son la oposición. Lo quieren destruir a Abella. ¡Voten ya!", desafío. Por su parte, la concejal Soledad Calle (PJ-Unidad Ciudadana) consideró "una día histórico" el de ayer porque permitirá, a su criterio, que los vecinos vuelvan a tener el control de los recursos del HCD. Campana comenzará a dejar de ser así "el patio trasero de la ciudad de Buenos Aires", dijo. La edil también se refirió a los "más de 150 proyectos" que hoy permanecen trabados en las comisiones legislativas, lo que ha hecho "muy difícil el trabajo del Concejo Deliberante" con Cambiemos al mando. "Avanzamos en un consenso que tiene como eje aportarle transparencia, jerarquía y democratización a este Concejo Deliberante", expresó Calle. Prometió en ese sentido que las nuevas autoridades "no van a tomar decisiones a escondidas o espaldas de los 20 concejales". Axel Cantlon, líder de la UV Más Campana, aseguró que detrás de la remoción de las autoridades oficialistas "no hay ningún acuerdo político" con el peronismo. De hecho, criticó tanto las gestiones justicialistas como macristas del Concejo Deliberante al decir que "Cambiemos fue tan malo como los anteriores". Afirmó, siguiendo esa línea de tercera posición, que les molesta a los grandes partidos "que haya alguien que defienda a los vecinos de Campana". "Les molesta que no nos arreglen con un puestito o una tarjeta de nafta", sostuvo el vecinalista. Detrás de Fraticelli, quedaron Marco Colella (Red por Argentina) como vicepresidente 1º y Rosa Funes (UV Más Campana) como vice 2º. La Carta Orgánica de las Municipalidades también establece la elección de un vice 3º, aunque no es tradición del HCD local elegirlo. La próxima sesión será el 6 de diciembre, la primera de los dos debates de prórroga programados para lo que queda del año.

Militantes de Cambiemos llevaron afiches cuestionando a Cantlon. FRATICELLI: "QUEREMOS UN HCD ABIERTO, TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO" En diálogo con La Auténtica Defensa, el flamante presidente del Honorable Concejo Deliberante habló sobre las primeras medidas que llevará adelante, la relación que mantendrá con su par del Ejecutivo, el intendente Abella, y el tono que le imprimirá a su gestión. Fraticelli agradeció el apoyo de sus colegas de la oposición a la hora de ungirlo presidente, acompañamiento -sostuvo- que se basó en su manera de conducirse y su predilección por el "trabajo en equipo". Además, remarcó que no ambiciona una "proyección política" sino continuar contribuyendo "al proyecto colectivo que lidera Rubén Romano". Por otra parte, señaló que encarará con urgencia "una auditoría para determinar cuáles gastos del HCD son necesarios y cuáles no, porque hubo denuncias de fondos desviados y contrataciones espurias, y queremos blanquear la situación y exponerla frente a la sociedad". Del proceso hará participe a todas las bancadas del Concejo Deliberante. Además, adelantó que trabajará por lograr un acceso "abierto e irrestricto" al RAFAM, poniendo las cuentas del Municipio al alcance de "cualquier persona". "Queremos un HCD abierto, transparente y democrático", subrayó Fraticelli. También se refirió a la relación que mantendrá con el Departamento Ejecutivo: "Somos dos poderes y tiene que existir una división que hoy no hay. La relación con el intendente tiene que ser buena porque, con diferencias, ambos estamos buscando acciones para beneficiar a los ciudadanos. Hay que encontrar un punto en común, no podemos manejarnos de forma separada: necesitamos del Ejecutivo como el Ejecutivo necesita de los concejales". "La idea es que todos los proyectos que vengan de parte de los vecinos tengan su curso y que haya un seguimiento. No podemos tolerar tener más de 150 proyectos no tratados por decisión de alguien. Eso no puede pasar. Si una persona se tomó el trabajo de elaborar un proyecto en beneficio de la ciudad, tenemos la obligación de analizarlo y, si es viable, de aprobarlo, independientemente del partido o afinidad política", añadió respecto a su futura gestión.

