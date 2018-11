La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/nov/2018 Fraticelli: "Queremos un HCD abierto, transparente y democrático"









NOTICIA RELACIONADA: Fraticelli es el nuevo presidente del HCD En diálogo con La Auténtica Defensa, el flamante presidente del Honorable Concejo Deliberante habló sobre las primeras medidas que llevará adelante, la relación que mantendrá con su par del Ejecutivo, el intendente Abella, y el tono que le imprimirá a su gestión. Fraticelli agradeció el apoyo de sus colegas de la oposición a la hora de ungirlo presidente, acompañamiento -sostuvo- que se basó en su manera de conducirse y su predilección por el "trabajo en equipo". Además, remarcó que no ambiciona una "proyección política" sino continuar contribuyendo "al proyecto colectivo que lidera Rubén Romano". Por otra parte, señaló que encarará con urgencia "una auditoría para determinar cuáles gastos del HCD son necesarios y cuáles no, porque hubo denuncias de fondos desviados y contrataciones espurias, y queremos blanquear la situación y exponerla frente a la sociedad". Del proceso hará participe a todas las bancadas del Concejo Deliberante. Además, adelantó que trabajará por lograr un acceso "abierto e irrestricto" al RAFAM, poniendo las cuentas del Municipio al alcance de "cualquier persona". "Queremos un HCD abierto, transparente y democrático", subrayó Fraticelli. También se refirió a la relación que mantendrá con el Departamento Ejecutivo: "Somos dos poderes y tiene que existir una división que hoy no hay. La relación con el intendente tiene que ser buena porque, con diferencias, ambos estamos buscando acciones para beneficiar a los ciudadanos. Hay que encontrar un punto en común, no podemos manejarnos de forma separada: necesitamos del Ejecutivo como el Ejecutivo necesita de los concejales". "La idea es que todos los proyectos que vengan de parte de los vecinos tengan su curso y que haya un seguimiento. No podemos tolerar tener más de 150 proyectos no tratados por decisión de alguien. Eso no puede pasar. Si una persona se tomó el trabajo de elaborar un proyecto en beneficio de la ciudad, tenemos la obligación de analizarlo y, si es viable, de aprobarlo, independientemente del partido o afinidad política", añadió respecto a su futura gestión.



Fraticelli: "Queremos un HCD abierto, transparente y democrático"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: