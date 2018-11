La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/nov/2018 El cierre del segundo año de "Sexto Día" fue a pura fiesta







Unos 140 chicos disfrutaron de una jornada donde no faltó ni el baile ni la recreación. La segunda edición del programa municipal "Sexto Día" llegó a su fin. Y lo hizo con una jornada en el CIC del barrio donde no faltó ni el baile ni la recreación. Unos 140 chicos compartieron un sábado repleto de alegría acompañados por voluntarias que – al igual que a lo largo de año- les prepararon con todo cariño el desayuno y el almuerzo. Ellas también fueron las encargadas de realizar una gran torta para agasajar a los chicos, que se compartió en el cierre de la jornada. Antes, hubo juegos recreativos y hasta una clase de zumba que hizo bailar a chicos ya grades. El subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, Javier Contreras, estuvo presente en el cierre del programa destinado a la integración comunitaria y ayudó a las voluntarias a preparar la comida. "Sexto día" es un programa impulsa de la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat extiende un día más el almuerzo y la merienda que reciben los niños 5 a 13 años de manera habitual de lunes a viernes. Se trata de un espacio de contención, pero también de recreación y alegría para los pequeños. No solo reciben asistencia alimentaria sino también disfrutan de jornadas a pura diversión entre pares.

La jornada cerró con el corte de una gran torta.





Los chicos compartieron una clase de zumba.





Sexto Día vivió un cierre a puro baile y alegría.



El cierre del segundo año de "Sexto Día" fue a pura fiesta

