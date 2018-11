El clima organizacional es la calidad del ambiente organizacional que observan y experimentan los participantes de una organización, y que influye sobre su conducta. El ambiente organizacional presenta propiedades que pueden provocar motivación para determinadas conductas. Algunas de las dimensiones del clima organizacional son: la estructura organizacional, la responsabilidad, los riesgos, el apoyo, los conflictos, las recompensas (no solo las económicas) etc. Teniendo en cuenta estas dimensiones pueden crearse diferentes climas organizacionales. Lo importante es que el clima organizacional tiene una influencia poderosa no solo en la motivación sino también sobre el desempeño y la satisfacción en el trabajo. Anteriormente mencioné dentro de las dimensiones la recompensa, aunque no hay demasiadas evidencias de que el dinero motive el desempeño, el compañerismo y la dedicación al trabajo, me atrevería a decir que esta teoría quedó en el pasado al demostrarse que el dinero ha presentado poca potencia motivacional en función a su incorrecta aplicación por parte de la mayoría de las empresas, hoy en día los trabajadores buscan otros factores motivacionales. Puedo decir que un buen clima organizacional contribuye al logro de los objetivos establecidos en la misión de la organización ya que es el ambiente psicológico y social de la misma y condiciona el comportamiento de sus miembros.

Clima organizacional

Por Lic. Andrea Álvarez

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: