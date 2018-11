La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/nov/2018 Correo de Lectores

Sr Director Me permito escribir esta carta de lectores, saliendo un poco de mi rol de colaborador de su diario, para expresar mi visión de otro tema, no de planeamiento ni de desarrollo de la ciudad sino de conductas y situaciones políticas que me asombran y preocupan como hijo y vecino de toda la vida de esta comunidad. La esencia de mis planteos teóricos sobre el desarrollo de Campana dejan ver claramente que mi visión es siempre, la de generación de espacios de diálogo e interacción. Siempre he visto el Concejo Deliberante como ese ámbito donde es necesario escuchar y ser escuchado, negociar y renegociar hasta generar un producto superador en beneficio de la ciudadanía local. Soy un manifiesto cultor del criterio Kantiano que postula que la inteligencia propia se perfecciona en la confrontación con la inteligencia del otro, algo que parafraseó Borges hasta el cansancio. Esta crisis que se pone de manifiesto en las rencillas derivadas de las alianzas que se producen en el seno de un recinto político por excelencia donde el libre juego de la democracia lo permite, y donde es válido coordinar conductas convergentes, no es ni por asomo ningún escenario de golpe institucional como he leído por allí. Y no deja de preocuparme y hasta intimidarme el recuerdo que me imponen frases que aluden a golpes o desestabilización, ya que quienes vivimos en nuestra época de estudiantes universitarios, la Dictadura Militar y sus nefastas acciones, no podemos menos que sufrir una inquietante incomodidad al rememorar con desafortunadas expresiones escenarios golpistas de cualquier índole. Disputar espacios de poder, a través de legítimas alianzas no debiera dar lugar a este nivel de resentimiento que se trasluce en las notas, y comunicaciones públicas. El ejercicio de la democracia implica un debate creativo y un desafío por ejercer en conjunto la creación de un nuevo producto colectivo que seguramente habrá de ser superador de lo que individualmente podemos imaginar. Por eso no llego a entender en qué momento de nuestra evolución se ha perdido el rumbo y nos embarcamos en una batalla que aleja a los decisores del verdadero objetivo que los ha llevado a ocuparse de la cosa pública. Nosotros, los ciudadanos de "a pie" asistimos azorados a este doloroso espectáculo. Finalmente, están todos allí para mejorar la vida de los ciudadanos, para producir cambios que impulsen nuestra sociedad hacia adelante y para hacernos crecer en el producto colectivo que hacemos día a día, y donde nos proyectamos como individuos y como sociedad. Entienda por favor mis palabras en sentido positivo, como un ruego para que prime en nuestros representantes, definitivamente la cordura, y se interprete, que en democracia no se trata de ganar o perder, se trata de ocupar distintos espacios, en forma alternativa, para crecer, para evolucionar, para madurar, y en ese proceso iteractivo generar hechos positivos, que redunden en un beneficio para la sociedad que se representa. Muchas gracias por su atención. Arquitecto Jorge Bader



