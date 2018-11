Quejas Vecinales

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

FELIZ CUMPLEAÑOS

Está rotura en el pavimento está hace 2 años es en la calle Iriart al 200 y otra en Iriart al 250", escribe Roberto.

MOLESTO MONTÍCULO…

"Soy vecino del Barrio Héroes de Malvinas 3 donde se están realizando tareas de pavimentación y justamente en las intersecciones de las calles Puerto Argentino y Melo se pude ver un montículo de tierra importante que interrumpe el tránsito y en días de lluvia genera mucho barro dificultando la transitabilidad vehicular como peatonal. ¿Tan difícil es que la empresa encargada de hacer los trabajos envíe a la zona mencionada una pala mecánica y un camión con tolva para retirar dicho montículo?" muestra Carlos esperando que se tomen medidas en el asunto.

ODISEA CHEVALLIER

"Cuatro colectivos para llegar desde Once a Campana, había señoras de 85 años sentadas en las veredas. No mandaron reemplazo, los que salían de Once, llenos parados en los pasillos. Desde las 13:30 llegamos a las 17 horas", escribió Alba a La Auténtica Defensa.