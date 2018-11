La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/nov/2018 Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana

Por Luis Maria Bruno







PARANÁ GUAZÚ EMBARCADO Estuvimos realizando un relevamiento de pesca por el Paraná Guazú de embarcado, donde nos encontramos con un gran cardumen de porteñitos de muy lindos portes, bagres amarillos y pati de buenos tamaños. Con relación a las bogas algunas rondan los dos kilos pero la gran mayoría son chicas de entre los 500 gramos y el kilo y medio, si bien se estuvieron dando tarariras y dorados de hasta los 3 y 4 kilos no fue nuestro caso ya que el día se presentó muy fresco y con una fuerte sudestada, los dorados y tarariras que se obtuvieron fueron en sectores más bien bajos y de juncales, por donde estos cazadores están al asecho. Lo que mejor rindió fueron boyas con liders de acero y encarnes realizados con morenas y soquete de bagre amarillo. En la semana se lograron algunas carpas de hasta los 5 kilos realizando encarnes con maíz fermentado y maza, por las noches mejoran los portes de paties y se da algún cachorro de surubí de hasta los 3 o 4 kilos. MUELLES Y COSTAS Respuestas de bagres, pati, boguitas chicas, porteñitos, alguna taruchitas. DORADITO Dentro del Doradito gran cardumen de porteñitos encontramos en nuestra salida esta semana, se suman algunos bagres blancos y pocos amarillos, con presencia y capturas de algunas tarariras y doradillos, tomando señuelos o carnadas naturales. ISLA BOTIJA / PUERTO CONSTANZA Bagres, pati y algunas boguitas chicas, con presencia y respuesta de tarariras y algunos lindos dorados. PASAJE TALAVERA En nuestra visita de esta semana pudimos dar con bagres, lindos pati realizando encarnes con tripa de pollo o pulpitos de lombriz, mucha cantidad de porteñitos y se encuentran activas algunas boguita chica que no superan los dos kilos, muchas de 800 gramos al kilo trescientos, con respuestas de carpas de buen porte, algunas capturas de tararira o doradillo. ISLA LA PALOMA Variada de piel con bagres y pati, algún dorado y tararira en zona de juncales. RÍO GUTIERREZ Bagres blancos y amarillos, porteñitos y lindos portes de pati estas especies solamente toman el ofrecimiento de pulpitos de lombriz en anzuelitos pata larga. Si bien se habían empezado a lograr capturas de lindas tarariras y dorados se aletargaron por las inclemencias del tiempo. PARANÁ BRAVO En nuestra visita pudimos obtener respuestas y capturas de pati de mediano porte, boguitas de entre el medio kilo y el kilo y medio, lindos bagres amarillos y blancos. Si bien el tiempo no nos ayudó con respecto a poder dar con tarariras y dorados sabemos que en la semana se dieron algunas capturas de lindos portes. En nuestro programa de TV Nº 751 de esta semana todo lo acontecido en el 9º Torneo de pesca de la Superintendencia de Servicios Sociales de la Policía de la Provincia de Bs. As, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Luis Maria Bruno Director y Conductor Semanario del pescador.



