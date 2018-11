La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/nov/2018 Primera D:

HOY JUEGA REAL PILAR Este jueves, la Primera D tendrá una jornada en la que se disputarán tres encuentros de la fecha 11 que habían sido suspendidos por las malas condiciones climáticas. Y se trata de tres partidos que serán decisivos para la definición de los tres equipos que clasificarán a la próxima Copa Argentina. Por un lado jugará Real Pilar (4º con 20 puntos) como local frente a Lugano. En caso de ganar, el Monarca, próximo rival de Puerto Nuevo, llegará a las 23 unidades y superará al Portuario (21) en la tabla. En tanto, Juventud Unida (20 puntos) recibirá a Argentino de Merlo (21 puntos), en un duelo de dos equipos que también le apuntan al líder Atlas (24) y que tienen buenas posibilidades de acceder a la Copa Argentina. Mientras que Argentino de Rosario (16) visitará a Centro Español. Jugarán desde las 17 horas en el estadio Carlos Vallejos, con arbitraje de Matías Lacaze. Será un partido clave para las aspiraciones de ambos de clasificar a la próxima Copa Argentina. El Auriazul acumula tres victorias en fila. Mañana viernes comenzará a disputarse la 14ª fecha del campeonato de la Primera D con el partido entre Liniers y el líder Atlas, aunque esta jornada no tendrá encuentros el fin de semana y cinco de sus siete partidos se disputarán recién el próximo martes 4 de diciembre. Entre ellos, el que Puerto Nuevo jugará como local frente a Real Pilar. Esta nueva presentación del Auriazul será en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco desde las 17 horas con arbitraje de Matías Lacaze. Y será la oportunidad para el equipo de nuestra ciudad de quedar a un paso de la clasificación a la próxima Copa Argentina 2019. Para ello debe terminar entre los primeros tres de la primera rueda. Actualmente comparte la segunda posición con Argentino de Merlo (21 puntos), a tres unidades del líder Atlas (24). Y en ese sentido, el choque con Real Pilar será fundamental, dado que el Monarca (que tiene 20 puntos y juega hoy un postergado) también persigue con ilusiones ese mismo objetivo. A este encuentro, los dirigidos por Carlos Pereyra y Hugo Medina llegarán con el envión anímico que significa haber podido ganar sus últimos tres compromisos: 1-0 a Claypole, 2-1 a Centro Español y 3-0 a Deportivo Paraguayo. En esta racha, la dupla implementó variantes en la formación titular y un nuevo sistema táctico que le ha dado grandes dividendos. Con el ingreso de Joaquín Montiel como tercer marcador central junto a Gonzalo Leizza y Santiago Correa, el despliegue de Puerto Nuevo en el mediocampo cuenta ahora también con dos "laterales-volantes" que han sido claves en las últimas presentaciones: Nicolás Colombano (autor del gol de la victoria frente a Claypole) y Nahuel Banegas (le marcó de cabeza a Centro Español y asistió a Mauricio Ruiz frente a Deportivo Paraguayo). "Buscamos variantes y pensamos que jugar con laterales volantes nos puede dar mayor volumen de juego y la posibilidad de llegar al área rival con más gente y por suerte se nos está dando", le contó "Jetín" Pereyra a La Auténtica Defensa. "Hoy nos está dando resultados, pero sabemos que en cualquier momento puede aparecer un rival que nos tenga bien estudiados y que se predisponga tácticamente para contrarrestar esta propuesta", advirtió además el entrenador Auriazul. La victoria contra Deportivo Paraguayo tuvo una "mancha" en las filas del de Puerto Nuevo: la lesión que sufrió Orlando Sosa: el "Pampa" sintió una fuerte contractura durante la entrada en calor y en los primeros minutos de partido debió dejar la cancha (fue suplantado por Diego Pertossi, autor del 3-0). En el cuerpo técnico Portuario esperarán los resultados de la ecografía que el atacante se realizará hoy para saber con certeza el tipo de lesión de Sosa, quien, en caso de no haber sufrido una distensión muscular, podría llegar a estar disponible el martes para recibir a Real Pilar.

ELISEO AGUIRRE FUE TITULAR FRENTE A DEPORTIVO PARAGUAYO (FACEBOOK “ENTRENADOS POR DIOS") PROGRAMACIÓN FECHA 14 VIERNES - 17.00 horas: Liniers vs Atlas / Sebastián Habib LUNES - 17.00 horas: Lugano vs Central Ballester / Edgardo Kopanchuk MARTES - 17.00 horas: Juventud Unida vs Centro Español / Javier Delbarba - 17.00 horas: Puerto Nuevo vs Real Pilar / Matías Lacaze - 17.00 horas: Argentino (M) vs Dep. Paraguayo / Edgardo Zamora - 17.00 horas: Argentino (R) vs Muñiz / Hermes Gigante - 17.00 horas: Yupanqui vs Def. de Cambaceres / Kevin Alegre

