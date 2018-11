La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/nov/2018 Primera B Nacional:

Villa Dálmine no tendrá actividad en la próxima jornada porque ya adelantó su encuentro frente a Guillermo Brown (PM) Con el empate sin goles entre Temperley y Chacarita se cerró la 11ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional que tiene a Villa Dálmine en la 12ª posición con 14 puntos, a tres del noveno, Gimnasia de Mendoza (17). Sin embargo, el Violeta cuenta con un partido más, dado que ya adelantó su compromiso de la 12ª jornada (empató 2-2 con Guillermo Brown de Puerto Madryn el pasado domingo 18 de noviembre) porque para este fin de semana no tenía vuelos para trasladarse hasta Trelew dada la realización de la Cumbre del G20. La programación de la fecha 12 ya fue confirmada por la AFA y comenzará este viernes con un duelo de interés para el Violeta, dado que Los Andes recibirá a Almagro. Es que el Milrayitas es el rival directo que tiene el equipo de nuestra ciudad en la lucha por la permanencia: actualmente, Villa Dálmine tiene 97 puntos en 80 partidos (1,212), mientras que Los Andes reúne 90 en 78 encuentros (1,153). En lo que respecta a la pelea por la primera posición, Nueva Chicago (25 puntos) ya adelantó también su encuentro de la 12ª fecha (le ganó 1-0 a Agropecuario de Carlos Casares como local), por lo que estará atento a lo que haga Sarmiento (25) en Junín frente a Gimnasia de Jujuy el sábado desde las 17.05 horas. Al no tener actividad este fin de semana, el Violeta entrenará hasta mañana viernes y luego descansará hasta el lunes, cuando comenzará la semana previa a su último encuentro del año frente a Olimpo de Bahía Blanca, que se jugaría el 8 o 9 de diciembre en Campana. POSTERGADO. Ayer, Brown de Adrogué y Agropecuario completaron sin goles el partido que estaba pendiente de la fecha 10 y que había sido suspendido en el entretiempo por malas condiciones climáticas. PROGRAMACIÓN FECHA 12 VIERNES - 20.00 horas: Los Andes vs Almagro / Pablo Díaz SÁBADO - 17.05 horas: Sarmiento vs Gimnasia (J) / Gerardo Méndez Cedro - 19.10 horas: Independiente Rivadavia vs Instituto / Ramiro López DOMINGO - 17.00 horas: Deportivo Morón vs Temperley / Lucas Novelli - 17.00 horas: Quilmes vs Santamarina / Américo Monsalvo - 17.00 horas: Brown (A) vs Defensores de Belgrano / Lucas Di Bastiano - 18.00 horas: Olimpo vs Gimnasia (M) / Julio Barraza - 19.00 horas: Ferro Carril Oeste vs Arsenal / Mariano González - 19.05 horas: Atlético de Rafaela vs Platense / Pablo Giménez MARTES - 21.05 horas: Chacarita vs Mitre (SdE) / Luis Lobo Medina YA JUGARON: Guillermo Brown (PM) 2-2 Villa Dálmine; y Nueva Chicago 1-0 Agropecuario. QUEDA LIBRE: Central Córdoba (SdE).

