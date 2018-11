La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/nov/2018 En lo que va del año se cometieron 251 femicidios en todo el país

El Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación relevó 251 femicidios durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 15 de noviembre del 2018, de los cuales 28 son vinculados y 6 son personas Trans. El trabajo contiene la totalidad de casos relevados de asesinatos a mujeres (niñas, adolescentes y/o adultas), personas Trans, perpetradas por hombres por razones asociadas con su género, caratuladas como femicidio o por muerte dudosa bajo sospecha de femicidio y, también, incluye los casos de femicidios vinculados. El 19% de las víctimas fueron menores de 18 años; el 31% de entre 19 y 30 años; el 30% corresponde a víctimas de entre 31 y 50 años y el 17% a mujeres mayores de 50 años. Cabe destacar la incidencia de 26 casos de niñas menores de 12 años. En cuanto a las víctimas colaterales, se pudo confirmar que 122 niños quedaron sin madre y 6 niños por nacer murieron durante el embarazo de su madre asesinada Del total de femicidios se registró la existencia de denuncias en el 16,7%, mientras que en el 39,3% no se registra información y el 44,1% no realizó denuncia. Sin embargo, testigos allegados a las víctimas expresaron la existencia de episodios de violencias previos. La mayor cantidad de casos (72%) fueron cometidos por hombres mayores de edad. Sobre la modalidad, en un gran número de casos, los asesinatos fueron cometidos mediante el uso de armas de fuego o por apuñalamiento, en tanto que, un alto porcentaje de las víctimas fueron golpeadas o estranguladas. La provincia con mayor cantidad de casos fue Buenos Aires, con un total de 88 en lo que va del año. Le siguen las provincias de Córdoba con 23 casos; Santa Fé con 20 casos confirmados; Mendoza con 17 casos, y Chaco y Tucumán con 15 casos cada uno. No obstante, en el resto de las provincias se verificaron un número significativo de casos. El Observatorio de Femicidios, sin perjuicio de la misión específica para el que ha sido creado, tiene, entre otras funciones, las de impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres; invitar a la sociedad civil en su conjunto a participar, cooperar y colaborar de manera, en función de los Objetivos 5, 16 y 17 de la Agenda 2030. Por ello, la Defensoría del Pueblo de la Nación redoblará sus esfuerzos para que todas las herramientas legales que tiene a su alcance y los compromisos internacionales que ha asumido se conjuguen y de manera compatible. Recordemos que el Instituto Nacional de las Mujeres ha puesto en marcha el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019 (PNA). El citado Plan Nacional de Acción que consta de 69 medidas y 137 acciones, si bien conlleva aciertos, nuestra Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha formulado sus consideraciones al presentar su Informe del Examen Periódico Universal (marzo, 2017) donde dice que el Estado cumple parcialmente, pues, el Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer debe unificar criterios metodológicos con los registros provinciales. Fuente: Defensor del Pueblo de la Nación

