Señales de maltrato psicológico en una relación

Este es un breve listado de tipos de comportamiento que sirven para identificar los casos de maltrato psicológico en una pareja. Están planteados en forma de preguntas para que sean más accesibles y fáciles de relacionar con las vivencias de cada persona. ¿Controla el dinero que gastas? ¿tienes que pedirle el dinero a tu pareja? ¿pides permiso a la hora de comprar algo, ya sea para ti o para la casa? ¿Te dice cómo tienes que vestirte? ¿si vas de alguna manera que no le gusta se enfada contigo por ello y decides cambiarte de ropa? ¿Hay prendas que ya no te pones porque sabes que a no le gusta que vayas así y vas a tener problemas por ello?; ¿Se enfada si inviertes más tiempo en tus amistades o familiares del que considera necesario?; ¿Mantienes relaciones sexuales aunque no te apetezcan porque si no, se enfada? ;Contabiliza las veces que haces cosas que no te apetecen o con las que no estás de acuerdo para evitar una discusión.; ¿Controla tu móvil y tus redes sociales?; ¿Tienes que informarle de tus horarios?; ¿Le quita importancia a tus logros personales o profesionales?; Cuando haces algo por tu pareja, ¿te lo agradece o te hace sentir que es tu obligación?; ¿Organiza tu tiempo libre? ¿Sientes que en los ratos de ocio tienes que consultarle en que invertir tu tiempo?; ¿Cuando tienes algún problema lo minimiza con comentarios del tipo: eso no es nada, te quejas de vicio, etc.?. ¿Cuando se ha dado una discusión, en la mayoría de las ocasiones cedes tú aún teniendo la razón porque podría pasarse días sin hablarte y haciéndote el vacío? ;Si tiene un problema fuera del ámbito de la pareja, te hace sentir responsable de ello?; ¿Te hace sentir que no sabrías seguir adelante si no estuvieras a su lado?; ¿Te sientes culpable cuando enfermas?; Si estáis en público, ¿temes decir lo que opinas por si acaso te trae consecuencias con tu pareja?; ¿Usa el chantaje emocional a menudo para lograr sus objetivos?; ¿Te recuerda una y mil veces los errores que has cometido?; ¿Has dejado de contar tus problemas de pareja a tu entorno porque sabes que si se enterase se enfadaría?; ¿Temes como decirle algunas cosas porque sabes que su reacción puede ser desproporcionada?; ¿Notas que cuando un mismo hecho lo realiza otra persona lo valora más positivamente que si eres tú quien lo realiza?; ¿Te sientes incómodo/a si te mira alguien del sexo opuesto por si acaso tu pareja se diera cuenta y pudiera ser motivo de otra discusión?; ¿Te hace dudar de tus capacidades?; ¿Sientes miedo? Consecuencias del maltrato emocional y psicológico - Malestar físico - Baja autoestima - Pérdida de relaciones sociales llevando en muchas ocasiones al aislamiento - Sensación de haber dejado de ser la persona que era - Estrés - Ansiedad - Estado de ánimo deprimido - Alteraciones del sueño - Problemas en la alimentación. Adicción a distintos tipos de sustancias (en las que cabe destacar las benzodiacepinas y el alcohol) - Dejadez y descuido en el aspecto físico - Irritabilidad - Apatía - Sentimientos de impotencia e inutilidad - Indecisión - Inseguridad - Dependencia emocional - Ataques de ira dirigidos a otras personas - Inapetencia sexual - Sentimientos de vergüenza y culpa - Sensación de debilidad - Dificultad en la toma de decisiones - Culpabilidad - Mecanismos de afrontamiento basados en la huida - Sentimientos de inferioridad. El primer paso para hacer frente al maltrato psicológico es saber identificar sus señales, algo difícil ya que son dinámicas no se producen de un día para otro y son señales sutiles de las que apenas nos damos cuenta. La intención de este artículo es poder llegar a ser conscientes de ello, y si nos sentimos identificados/as poder ser capaces de romper con la dependencia emocional que nos genera. El primer paso es poder identificar la existencia del maltrato psicológico para asumir la idea de que se han de producir cambios muy drásticos.



Señales de maltrato psicológico en una relación

Por Paula Marín Fernández

