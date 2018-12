Ocurrió entre un VW Suran y un hombre a bordo de una bibicleta, quién fue socorrido por el SAME Un accidente de tránsito se registró en las inmediaciones del Campito de Siderca este jueves. Según trascendió, un hombre que se desplazaba a bordo de una bicicleta por Luis Costa en dirección al puerto, chocó contra un Volkswagen Suran que iba en la dirección contraria. El ciclista manifestaba en un fuerte dolor en el brazo, por lo que debió ser trasladado por personal médico del SAME al Hospital Municipal San José. Del operativo de emergencia también fue parte el móvil de zona 5 del Comando Patrulla.

EL CICLISTA, GOLPEADO, DEBIÒ SER ASISTIDO POR PERSONAL DEL SAME Y CONDUCIDO AL HOSPITAL SAN JOSÉ





LA BICICLETA QUEDÓ ABAJO DEL CHASIS DEL SURAN.

#Dato Choque en Beruti y Luis Costa, un hombre en bicicleta que circulaba hacia el puerto y un VW Suran por Luis Costa hacia el #CampitoDeSiderca, el ciclista un hombre robusto, manifestaba dolor en un brazo, fue trasladado al hospital por la ambulancia del SAME, CP zona 5 pic.twitter.com/cdCsG7n6QF — Daniel Trila (@dantrila) 29 de noviembre de 2018

Choque en las inmediaciones del Campito de Siderca

