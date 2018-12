La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/nov/2018 Los gremios docentes anunciaron un nuevo paro para el próximo lunes







Fue confirmado ayer, luego que fracasara una nueva reunión paritaria con la Provincia, que ofreció el 2% de aumento en diciembre más un bono de $7.000. La negociación paritaria entre la administración provincial que encabeza María Eugenia Vidal y los gremios docentes de la provincia sigue estancada y sumando medidas de fuerzas: es que luego que fracasara la undécima reunión paritaria, el Frente de Unidad Docente Bonaerense confirmó un paro de al menos 24 horas para el próximo lunes 3 de diciembre. Los gremios rechazaron el miércoles una oferta que consistía en 2% de aumento para diciembre más una suma fija de $7.000 a modo de bono. "La propuesta del Gobierno consiste en 108 pesos al básico, lo que implica 250 al salario inicial de bolsillo", explicaron desde el Frente, que insistió en no aceptar una "pauta salarial a la baja". Con esa propuesta, la gestión de Vidal ofreció el miércoles a los sindicatos del sector elevar al 32% el ajuste salarial anual, dos puntos por encima de la propuesta anterior, más el bono de 7 mil pesos por única vez para activos y de 3.500 para jubilados. Los docentes, sin embargo, rechazaron la propuesta por considerar que no alcanza a la inflación. "La propuesta para el 2018 representa a todas luces una rebaja salarial de 15 puntos porcentuales, habida cuenta que la inflación anual se proyecta en torno al 47 por ciento", remarcaron desde el FUDB. Además, los docentes consideraron el bono como una "dádiva", dado que sería pagado por única vez y la discusión paritaria de 2019 arrancaría sobre la base de sueldos más bajos. Los docentes repudiar que la nueva oferta "no es una paritaria" sino "una nueva falta de respeto". En este escenario convocaron a continuar el plan de lucha con una medida de fuerza de "al menos 24 horas" este lunes 3 de diciembre, reclamando principalmente que se incorpore a la negociación la cláusula gatillo. "En abril, la gobernadora aseguró que los docentes no iban a perder contra la inflación. Hoy, después de 20 reuniones y 11 propuestas, los docentes tenemos una pérdida salarial de aproximadamente el 15 por ciento", remarcó Mirta Petrocini, titular de la Federación de Educadores Bonaerenses. Para Petrocini, el bono "no es más que un paliativo que evidencia la pérdida de poder adquisitivo y la falta de negociación real del gobierno."

LOS GREMIOS DOCENTES RECHAZARON ROTUNDAMENTE LA 11ª PROPUESTA DE LA GESTIÓN VIDAL.



Los gremios docentes anunciaron un nuevo paro para el próximo lunes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: