La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/nov/2018 Estemos abiertos:

A la verdad

Por Claudio Valerio







Todos podemos equivocarnos, tener errores de apreciación o errores prácticos. Pero, hemos de tener entonces la suficiente humildad para reconocer la verdad y pedir perdón a quien corresponda. Lo que no debemos hacer nunca es rechazar la verdad, decir que pudimos equivocarnos. La soberbia, sobre todo la intelectual que lleva a no querer aceptar la verdad y a justificar los propios errores, incapacita la conversión, el acercamiento a Dios. A quien se obstina en hacer mal, Dios no le puede salvar porque él mismo pone un obstáculo. Lógicamente, si los juristas judíos hubieran sido amantes de la verdad, habrían tenido que dejarse vencer por la verdad, pero eso hubiera supuesto convertirse a esa nueva doctrina y cambiar su modo de vida, a lo cual no estaban dispuestos. Por eso llegó un momento en el que el choque fue inevitable y, con intercambio de palabras fuertes, Jesús puso de manifiesto que en sus corazones eran hijos del príncipe de la mentira, por no querer reconocer las obras de Dios. Pidamos al Señor el conocimiento propio, para que podamos descubrir que la soberbia podría anidar en nuestros corazones, y sepamos que es posible endurecer nuestros ojos para no querer ver la luz... Es importante entender ahora, por si llega un momento de ofuscación.

Claudio Valerio. Foto: Archivo.



Estemos abiertos:

A la verdad

Por Claudio Valerio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: