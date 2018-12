"Ché, Perro, ¿viste la foto del presidente de Francia saludando al personal técnico de Ezeiza?", le dije a mi amigo quien ya estaba masticando su segunda medialuna de grasa. "Como siempre, nuestra vicepresidente dando la nota… es la campeona de hacerse la boluda.

Seguro que dijo ¡Yo recibo a Macron que sé Francés! ¿Escuchaste el audio cómo lo habla?" dijo el Perro socarronamente.

"Bueno, no seas tan cruel. Aparte, ya saltó que EE.UU. nos va a comprar carne después de 17 años. Digo: arrancamos la cumbre con el pie derecho… "le contesté, como para ponerle garra al asunto. "Claro –me contestó- con eso y los limones, ahora sí nos salvamos… Esto vuelve a ratificar nuestro rol en el concierto mundial de las naciones: exportadores de materias primas y calladitos la boca ¿ok?

Está definido desde los acuerdos de Bretton Woods para acá. Reunión a la que Argentina, obvio, no fue invitada. Ahí se definió quienes tenían luz verde para industrializarse, y quiénes serían productores de materias primas".

"Bretton qué?", le pregunté sin saber de qué estaba hablando.

"Repasemos…" me dijo y empezamos a jugar a lo que más le gusta: el maestro y su discípulo. "G 20, ¿qué es?". Titubié un poco y le dije: "Los 20 principales países del planeta". "Bueno, ponéle. Pero para ser más exactos, los 20 que mueven el 99% de la economía mundial, más algún invitado circunstancial por cuestiones coyunturales. Pero en realidad, la posta es el G7: los 7 países que manejan más del 60% de la economía mundial: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Esos cortan el queso más o menos desde la segunda guerra para acá. Fijáte que no están los rusos, ni los chinos, por ejemplo, que se armaron el G 5, o BRICK: Brasil, Rusia, India, China y Korea. Bueno, como sea, el antecedente de estas cumbres es Bretton Woods: sentarse a charlar de guita más o menos en serio, y así no llegar a las piñas".

Mientras el Perro me explicaba el asunto yo ya estaba googleando con mi teléfono y merced a mi ágil pulgar derecho llegué a meter un bocado. "Ahí se armó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Mil nueveeeee… cuarenta y cuatro ¿no?".

"Dale que te estoy viendo. Sí. Y ahí se acordó también empezara usar el Dólar como moneda de referencia mundial, además, cayendo en desuso el patrón oro. Pero no es menor el dato de la creación del Fondo Monetario, benemérita entidad internacional que hoy nos vuelve a salvar del default, para unos; o nos viene a poner el pie sobre la cabeza, para otros", me contestó.

"¿Y vos qué opinas?", le dije con genuina curiosidad. "Mirá: si vos no sos EE.UU., ni tenés la maquinita, ni los servicios, y de última, ni las balas para libanizar a quien se te ocurra, no podés vivir de prestado toda tu vida. Eso está claro acá y en Cuba, le duela a quien le duela. La misión del Fondo es asistir a países como el nuestro, pero no para desarrollarlos ni mucho menos, sino para que puedan pagar sus deudas y la timba siga funcionando, al menos en términos formales.

Por ejemplo: ¿A quién se le puede ocurrir que de la noche a la mañana, 1 peso valga 1 dólar. Y que semejante delirio sea avalado de FMI? ¿No se te suena extraño que Cavallo se paseara por la conferencia de Davos como un rockstar y en paralelo lloraba con la jubilada Norma Plá?

¿Sabías que aún en pleno "corralito" ningún banco en la Argentina (anotá que no digo argentino) no sólo no perdió, sino que además obtuvieron millonarias ganancias?", me dijo mirándome a los ojos.

"No, Perro, claro que no lo sabía. En el medio, mientras hablabas del G20 y el G 7, me preguntaba qué nos pasó. Terminamos el siglo 19 siendo uno de los principales PBI del planeta…" "Sí –me dijo el Perro- pero un PBI en pocas manos: que yo me coma cuatro bifes, no significa que voy y yo nos comimos 2 bifes cada uno. Parecido a lo que pasa exactamente ahora. La diferencia es que la torta no crece hace muchas décadas y cada vez son más bocas para alimentar. Más de 40 millones, para ser más precisos. Sobran 30, te dicen lo más campantes.

La diferencia básica pasa por verlos como una molesta carga, una sobra, o integrarlos al equipo, y no hablo de entregar planes. Si me preguntás, el problema de la Argentina no es básicamente económico.

Más bien es profundamente republicano. O sea, falta de República. Eso nos pasó y nos pasa".

Vicente Blasco / tiovicenteb@gmail.com