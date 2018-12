La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/nov/2018 Fútbol Femenino:

Después de quedar libres el pasado fin de semana, irán en busca de un triunfo que las acerque a la clasificación para la Zona Campeonato. Este sábado, las chicas de Puerto Nuevo disputarán el primero de sus últimos tres partidos de la primera fase del campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la AFA. Será como visitante frente a Camioneros por la octava fecha de la Zona B. El encuentro marcará el regreso a la competencia de las dirigidas por Néstor Daniel Gómez, dado que en la fecha pasada las Auriazules quedaron libres. En esa jornada, Camioneros, que sólo ha cosechado cuatro puntos en ocho presentaciones, perdió 2-1 en su visita a Argentino de Rosario. Además, durante la octava fecha, Real Pilar goleó 9-0 como visitante a Defensa y Justicia y aseguró su clasificación a la Zona Campeonato (avanzan los mejores cinco equipos de cada grupo) para la segunda parte de la temporada. En tanto, Banfield sorprendió a Luján al ganarle 1-0; Deportivo Español superó 2-0 a Ferro Carril Oeste; y Atlas le ganó por el mismo marcador a Estudiantes de Buenos Aires. Con esos resultados, las posiciones de la Zona B quedaron de la siguiente manera: 1) Real Pilar, 21 puntos; 2) Luján, 15 puntos; 3) Puerto Nuevo, 13 puntos; 4) Banfield y Deportivo Español, 12 puntos; 6) Argentino de Rosario, 11 puntos; 7) Ferro Carril Oeste y Defensa y Justicia, 9 puntos; 9) Atlas, 7 puntos; 10) Camioneros, 4 puntos; 11) Estudiantes de Buenos Aires, 1 punto. Este fin de semana, por la novena fecha, se enfrentarán: Camioneros vs Puerto Nuevo; Luján vs Estudiantes de Buenos Aires; Atlas vs Deportivo Español; Ferro Carril Oeste vs Defensa y Justicia; y Real Pilar vs Argentino de Rosario. Queda libre Banfield. Tras esta jornada, las Auriazules deberán recibir en el Carlos Vallejos a Real Pilar y, posteriormente, medirse como visitantes frente a Ferro Carril Oeste. ZONA A. En este grupo, el resultado más destacado fue la victoria de SATSAID por 1-0 sobre Gimnasia de La Plata, que perdió su racha con puntaje ideal (había ganado sus siete compromisos previos). Igualmente, ambos equipos ya aseguraron su lugar para la Zona Campeonato y pelear el ascenso en la próxima etapa de la temporada. Además, por esta octava fecha también jugaron: Comunicaciones 13 - Deportivo Armenio 0; Argentinos Juniors 4 - Liniers 1; Argentino de Quilmes 0 - Lima FC 1; y All Boys 2 - Deportivo Merlo 2. Con estos resultados, las posiciones de la Zona A quedaron de la siguiente manera: 1) Gimnasia (LP), 21 puntos; 2) SATSAID; 19 puntos; 3) Comunicaciones, 16 puntos; 4) All Boys, 14 puntos; 5) Deportivo Merlo y Argentino de Quilmes, 9 puntos; 7) Lima FC, Almirante Brown y Argentinos Juniors, 7 puntos; 10) Liniers, 6 puntos; 11) Deportivo Armenio, 0 puntos.

EL PASADO FIN DE SEMANA, COMO TENIAN FECHA LIBRE, LAS CHICAS DE PUERTO NUEVO DISPUTARON PARTIDOS AMISTOSOS EN EL PREDIO LAS CLAVELINAS DE INGENIERO MASCHWITZ



