La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/nov/2018 Básquet:

Provincial; Ciudad de Campana viaja a Saladillo por la recuperación







Esta noche se presenta como visitante para tratar de recuperar la senda de la victoria tras su caída frente a Regatas de San Nicolás. Por la novena fecha de la Zona Norte "B" del Torneo Provincial de Clubes 2018/19, Ciudad de Campana enfrentará esta noche como visitante a Ciudad de Saladillo en un partido que comenzará a las 21 horas. El Tricolor llega a este encuentro como líder del grupo junto a Regatas de San Nicolás (ambos tienen 6 victorias y 2 derrotas), equipo que lo superó en la última fecha por 75 a 65, cortándole una racha de cinco victorias consecutivas. Por eso, los dirigidos por Sebastián Silva intentarán hoy volver a la victoria y confirmarse como líderes de la Zona Norte "B", buscando la mejor ubicación posible para el armado de grupos para la segunda fase. Por su parte, Ciudad de Saladillo cayó en su última presentación: perdió 84-69 como visitante frente a Defensores Unidos de Zárate. De esa manera quedó con registro de 4 victorias y 4 derrotas. El otro resultado de la octava fecha de esta zona fue la victoria como local de Juventud de Cañuelas por 62 a 56 sobre Platense de La Plata. Con esos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana y Regatas de San Nicolás (6-2), 14 puntos; 3) Ciudad de Saladillo (4-4), 12 puntos; 4) Defensores Unidos y Platense de La Plata (3-5), 11 puntos; 6) Juventud de Cañuelas (2-6), 10 puntos. La novena fecha que se disputará esta noche tendrá, además de Ciudad de Saladillo vs Ciudad de Campana, los encuentros que disputarán Platense (LP) vs Regatas (SN) y Defensores Unidos vs Juventud de Cañuelas. ZONA NORTE "A". El líder es Somisa de San Nicolás, que en su última presentación superó por 96 a 82 a Deportivo San Vicente, único equipo de la competición que todavía no pudo ganar. Además, por esa octava fecha, Los Indios de Junín se impuso como visitante por 83-77 sobre Sportivo Pilar, mientras que Atenas de La Plata derrotó 82-55 como local a Independiente de Zárate. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Somisa de San Nicolás (7-1), 15 puntos; 2) Atenas de La Plata (6-2), 14 puntos; 3) Sportivo Pilar (5-3), 13 puntos; 4) Los Indios de Junín (4-4), 12 puntos; 5) Independiente de Zárate (2-6), 10 puntos; 6) Deportivo San Vicente (0-8), 8 puntos. En tanto, por la novena fecha jugarán: Los Indios (J) vs Independiente (Z); Somisa (SN) vs Atenas (LP); y Sportivo Pilar vs Deportivo San Vicente. ZONA SUR. El líder es Independiente de Tandil, que el pasado fin de semana perdió su invicto al caer 94-79 como visitante frente a Sarmiento de Coronel Suárez. Además, por esa octava fecha, Teléfonos de Mar del Plata venció 67-66 a Sportivo de Mar del Plata, mientras que Carlos Pellegrini de Punta Alta derrotó como local a Blanco y Negro de Coronel Suárez por 59-56. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Independiente de Tandil (7-1), 15 puntos; 2) Sarmiento de Coronel Suárez (6-2), 14 puntos; 3) Blanco y Negro de Tres Arroyos (4-4), 12 puntos; 4) Carlos Pellegrini de Punta Alta (3-5), 11 puntos; 5) Sporting de Mar del Plata y Teléfonos de Mar del Plata (2-6), 10 puntos. En tanto, por la novena fecha, este fin de semana jugarán: Blanco y Negro (CS) vs Sportivo (MdP); Independiente (T) vs Carlos Pellegrini (PA); y Sarmiento (CS) vs Teléfonos (MdP).

MAXIMILIANO GUTIÉRREZ, UNA DE LAS FIGURAS DEL EQUIPO TRICOLOR. CLAUSURA ABZC: EL DOMINGO EN SAN PEDRO El equipo "alternativo" que Ciudad de Campana presenta en el Torneo Clausura 2018 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) ya tiene fecha para el segundo juego de su serie de Cuartos de Final frente a Náutico San Pedro: jugarán el domingo desde las 20.30 horas. En el primer partido, disputado el pasado domingo en el gimnasio de Chiclana 209, el CCC se impuso por 63 a 60 después de dar vuelta un encuentro que lo tuvo claramente en desventaja en el arranque. Por eso, en caso de ganar en San Pedro, el Tricolor se asegurará su boleto para el Final Four. En cambio, si Náutico nivela la serie, todo se definirá en un tercer juego en nuestra ciudad en fecha a determinar. Las otras series de Cuartos de Final comenzaron con los siguientes resultados: Defensores Unidos 94-88 Náutico Zárate; Porteño de General Rodríguez 72-65 Sportivo Pilar; y Sportivo Escobar 81-49 Ingeniero Raver de Los Cardales.

Básquet:

Provincial; Ciudad de Campana viaja a Saladillo por la recuperación

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: