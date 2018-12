La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/nov/2018 Ciclismo:

El barrio Los Pioneros albergó la cuarta y última jornada del "Campeonato José Hernández". Daniel Núñez, de la categoría A1, fue el ganador de la General. Además, se coronó a los ganadores de cada categoría en base a los resultados acumulados durante las cuatro fechas. El pasado fin de semana, en la zona del barrio Los Pioneros, se disputó la cuarta y última fecha de La Ruralera "Campeonato José Hernández" que organizan Fernando Saravia y Daniel Burgueño y que nuevamente reunió más de un centenar de participantes que se congregaron en torno a la Escuela 6 "José Hernández" (ubicada sobre Ruta 6). En cuanto a la cuarta fecha, el ganador de la General fue Daniel Núñez (de Luján), quien completó el recorrido en 1h49m28s. El Top 5 de la General lo completaron Maximiliano Casas (San Andrés de Giles), Ricardo Coria (José C. Paz), Marcelo Campos (Zárate) y José Luis Cajales (Alberti). Los resultados de la carrera, categoría por categoría, fueron: Infantiles: 1) Elías Carrizo (Campana); 2) Francisco Cadahia (Luján); 3) Mauro Aguirre (Pilar). Sub 23: 1) Facundo López (Escobar); 2) Joaquín Lescano (Luján). Damas "A": 1) Marisol Caviglia (Zárate); 2) Andrea Vallone (Ciudadela). Damas "B": 1) Maribin Berruti (Buenos Aires); 2) Graciela Torres (Pergamino). Damas Debutantes "A": 1) María de los Ángeles Nicosia (Luján); 2) Antonella González (Open Door); 3) Caterina Wolff (Exaltación de la Cruz). Damas Debutantes "B": 1) Viviana Fagundez (Luján); 2) Julieta Lacoste (Capilla del Señor); 3) Adriana Pérez (Pilar). Debutantes Varones "A": 1) José Kwaszka (Pilar); 2) Gabriel Gómez. Debutantes Varones "B": 1) Diego Herrera (Moreno); 2) Carlos Vega (Parada Robles); 3) Daniel Giménez (José C. Paz). Elite: 1) Matías Olivera (Capilla del Señor); 2) Matías Vonella (San Justo); 3) Claudio Foltyn (Pilar). Master A1: 1) Daniel Núñez (Luján); 2) Ariel López (Henderson); 3) Carlos Herrera (Moreno). Master A2: 1) Maximiliano Casas (San Andrés de Giles); 2) Ricardo Coria (José C. Paz); 3) Marcelo Campos (Zárate). Master B1: 1) Cristian Franchi (Cañuelas); 2) Juan Molina (Banfield); 3) César Bocca (Berazategui). Master B2: 1) Gustavo Magnífico (Ituzaingó); 2) Cristian Saldutti (Alberti); 3) Luis Hernández (Bella Vista). Master C1: 1) Alberto Paván (José C. Paz); 2) Daniel Silva (Luján); 3) Marcelo Crespín (Zárate). Master C2: 1) José Luis Cajales (Alberti); 2) Néstor Guiñazú (Pilar); 3) Daniel Larrazo (Olivos). Master D1: 1) Mario Cabeza (Luján); 2) Pedro Borello (Beccar); 3) Osvaldo Santamaría (Zárate); 4) Pedro Ledesma (Campana). Master D2: 1) José Rossetti (José León Suárez). Promocionales Varones: 1) Patricio Torres (Pilar); 2) Juan Manuel Ramos (Los Cardales); 3) Leonardo Fediuk (Magdalena). Promocionales Damas: 1) Jaqueline Lecoque (José León Suárez); 2) Claudia Neto Mendes (Zárate); 3) Noelia Barrenechea (Moreno). CORONACIÓN De esta manera concluyó el campeonato 2018 de La Ruralera y quedaron definidos, de acuerdo a los resultados acumulados durante las cuatros fechas, los campeones por categoría: Infantil: Elías Carrizo (Campana) Sub 23: Facundo López (Escobar) Damas "A": Marisol Caviglia (Zárate) Damas "B": Maribin Berruti (Buenos Aires) Elite: Claudio Foltyn (Pilar) Master A1: Daniel Núñez (Luján) Master A2: Maximiliano Casas (San Andrés de Giles) Master B1: Cristian Franchi (Cañuelas) Master B2: Luis Hernández (Bella Vista) Master C1: Alberto Paván (Marcos Paz) Master C2: José Luis Cajales (Alberti) Master D1: Mario Cabeza (Luján). En esta categoría, el tercer puesto quedó para Pedro Ledesma, de nuestra ciudad. Master D2: José Rossetti (José León Suárez). Promocionales Varones: Rolando Céspedes (Álvarez) Promocionales Damas: Jaqueline Lecoque (José León Suárez) Debutantes Damas "A": María de los Ángeles Nicosia (Luján) Debutantes Damas "B": Julieta Lacoste (Capilla del Señor) Debutantes Varones "A": José Kwaszka (Pilar) Debutantes Varones "B": Diego Herrera (Moreno) AGRADECIMIENTOS "Esta carrera es mérito de todos", señaló Daniel Burgueño, uno de sus organizadores. "Mejoraremos y empeoraremos, pero siempre mantendremos nuestro corazón orientado a este hermoso deporte que integra generosamente a cada uno de los que participa, porque nos hace niños nuevamente. Los espero a todos en 2019", agregó uno de los referentes de las actividades ciclísticas en nuestra ciudad. Además, desde la organización de "La Ruralera" también agradecieron a empresas, comercios e instituciones que colaboran en la realización de este evento como Municipalidad de Campana, Farmacia Coarasa, Samurai Cereal Sano y Fuerte, Aceite Esmeralda Moone, Granix, Acualena Agua de Mesa envasada, Autoservicio La Vasca, Autoservicio El Pelu, Cruz Roja Argentina Filial Campana e Infobiker, además del personal directivo, cooperadora y comunidad educativa de la Escuela 6 "José Hernández".

