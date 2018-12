La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/nov/2018 Breves: Fútbol







PRIMERA D: se disputaron tres encuentros suspendidos de la fecha 11.- SE DEFINE EN MADRID: el presidente de la CONMEBOL confirmó que la final de la Copa Libertadores se definirá en el estadio Santiago Bernabeu.- SIGUE SCALONI: el Presidente de la AFA confirmó que Lionel Scaloni podrá seguir como DT de la Selección.- GIMNASIA VS CENTRAL: la final de la Copa Argentina 2018 se disputará el jueves 6 de diciembre en Mendoza.- CAMBIA LA B NACIONAL: se aprobó el nuevo formato para la próxima temporada.- PRIMERA C: en un encuentro postergado, el líder Deportivo Armenio igualó con Cañuelas.- SE DEFINE EN MADRID El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, confirmó ayer que la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate se definirá en el estadio Santiago Bernabeu del Real Madrid el domingo 9 de diciembre a las 16.30 hora argentina (20.30 en España) con parcialidades de ambos equipos. Lo anunció luego que el Tribunal de Disciplina de la CONMEBOL desestimara el pedido Xeneize de descalificar al Millonario y brindara la sanción para River por lo ocurrido el pasado sábado: dos partidos sin público como local y una multa de 400 mil dólares. SIGUE SCALONI El Presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, confirmó que se le ofrecerá a Lionel Scaloni seguir como Director Técnico de la Selección Argentina hasta, al menos, la Copa América 2019 que se disputará en Brasil. Hasta el momento, Scaloni estuvo al frente del Seleccionado como "interino" durante los seis partidos amistosos que Argentina tenía confirmados en la parte final de este 2018. GIMNASIA VS CENTRAL La final de la Copa Argentina 2018 que protagonizarán Rosario Central y Gimnasia de La Plata se disputará el jueves 6 de diciembre a las 21.10 horas en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El Lobo accedió a esta definición luego de vencer 5-4 en los penales a River Plate el miércoles por la noche tras igualar 2-2 en los 90 minutos que se disputaron en el estadio José María Minella de Mar del Plata. CAMBIA LA B NACIONAL En la Asamblea que la AFA realizó ayer en su predio de Ezeiza se aprobó el nuevo formato para la próxima temporada de la Primera B Nacional: la divisional en la que compite actualmente Villa Dálmine tendría 32 equipos que se dividirán en dos zonas de 16 de manera aleatoria, sin importar la región a la que pertenezcan. Por el momento se desconoce cómo se incorporarán nuevos equipos a la categoría ni cómo se definirán ascensos y descensos. El objetivo a partir de la próxima temporada es llegar a la 2024/25 con solamente 22 equipos en la B Nacional. PRIMERA C En un encuentro postergado, el líder Deportivo Armenio igualó 1-1 con Cañuelas y llegó a los 35 puntos, quedando a cinco de su escolta Dock Sud (30). Además, también se disputaron otros dos suspendidos: Argentino (Q) 1-0 Sportivo Italiano y Sportivo Barracas 2-0 Berazategui. En tanto, hoy comienza la 18ª fecha con el duelo Ituzaingó vs Luján. PRIMERA D Ayer se disputaron tres encuentros suspendidos de la fecha 11 y los resultados fueron positivos para las aspiraciones de Puerto Nuevo de clasificar a la Copa Argentina 2019 (accederán los tres mejores de la primera rueda): es que Real Pilar (su próximo rival) cayó 1-0 con Lugano como local, mientras que Juventud Unida perdió 1-0 con Argentino de Merlo. En tanto, Centro Español igualó 1-1 con Argentino de Rosario. Así, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Atlas y Argenino (M), 24 puntos; 3) Puerto Nuevo, 21 puntos; 4) Real Pilar y Juventud Unida, 20 puntos. Todos tienen 12 partidos jugados y deben aún disputar las últimas dos fechas de la primera rueda. En tanto, hoy jugarán Muñiz vs Yupanqui (postergado de la fecha 11), al tiempo que Liniers recibirá al líder Atlas en el inicio de la 14ª y anteúltima fecha.

