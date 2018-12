La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/nov/2018 30 de noviembre: Día Nacional del Mate

Por Lic. Cecilia Sánchez







Desde 2015 se rinde homenaje al mate nacional para reconocer su importancia para el país. Conocé sus beneficios para la salud, si aporta calidad nutricional y cuál es su temperatura ideal. El mate es la bebida predilecta de consumo en la Argentina, es mucho más que solo una infusión: es una costumbre que representa nuestra cultura y tradición en cada sorbo. Además tiene la capacidad de comunicar nuestros deseos y sentimientos de forma especial, y es una excelente compañía, te hace conversar si estas con alguien, y te hace pensar si estás solo. Su consumo está extendido por todo el país, la ingesta es cotidiana y en todos los estratos sociales. Un estudio del Instituto de la Yerba Mate muestra que la infusión tiene una presencia del 98 % en las casas del país. Beneficios para la salud. Tiene más aportes nutricionales de lo que imaginamos, "los beneficios de la yerba mate, fueron confirmados por numerosos estudios científicos". El mayor, es su poder antioxidante, por el contenido de polifenoles, estos elevan las defensas naturales del organismo y lo protegen contra la destrucción celular, a su vez suponen un efecto protector contra el cáncer, enfermedades cardiovasculares, ayudan a reducir el colesterol malo (LDL) y triglicéridos. Además posee más de 10 aminoácidos diferentes, vitaminas B1, B2, Hierro, Magnesio, que interviene en el impulso nervioso y en la relajación muscular, Sodio y Potasio éste último; un mineral esencial y necesario para el correcto funcionamiento del corazón. Por otro lado, es un poderoso estimulante del sistema nervioso central, debido al contenido de xantinas, propio de la yerba mate, es un gran aliado para la concentración y energético natural. ¿Es de calidad nutricional? Es importante aclarar que si bien posee muchos beneficios para la salud, no aporta gran cantidad de nutrientes como para reemplazar un desayuno o merienda, ya que algunas personas lo consideran como tal y la realidad es que resulta muy deficiente para nuestro organismo desayunar o merendar solo mate. Para que sea completo, debe incluir al menos algún alimento de los grupos básicos como ser lácteos, frutas, cereales y grasas saludables. Lo ideal es tomarlo amargo para no aumentar el aporte calórico evitando a su vez el consumo innecesario de azúcar, y en el caso que se prefiera dulce, se sugiere el endulzante de origen natural como la stevia. Otro aspecto que es importante destacar, es que, para una correcta hidratación, hay que consumir exclusivamente agua pura ya que ésta cumple objetivos específicos en el organismo ejerciendo su función principalmente en riñón, intestino, piel y mucosas entre otras; si bien el mate como infusión suma, no reemplaza al agua ya que además tiene un efecto diurético que favorece la eliminación de líquidos por orina y arrastra minerales y electrolitos (Sodio, Potasio, Magnesio) indispensables para el cuerpo. Se aconseja consumirlo a una temperatura "no muy caliente"; en el tracto digestivo hay una barrera protectora, que es la mucosa, y ésta podría dañarse por la irritación debida al calor, la OMS recomienda una temperatura entre 60 a 75°. Ahora que ya conocimos sus propiedades… este sencillo mate puede considerarse como una demostración de valores, es el compañerismo hecho momento, alarga charlas o la promueve y es la obligación de decir "gracias" al menos una vez al día. Lic. Cecilia Sánchez (M.N 5597) del equipo de Nutrición de CRENYF



