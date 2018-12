P U B L I C



La remplazará interinamente José Luis Castaño. Ayer al mediodía le hicieron la despedida en el club Ciudad de Campana. Estuvo presente la ex Procuradora General María del Carmen Falbo. Ayer viernes 30 de noviembre, luego de 28 años ininterrumpidos de labor, dejó de ser la Fiscal General del Departamento Judicial Zárate Campana. La despedida, tuvo lugar pasado el mediodía en los salones del club Ciudad de Campana donde los integrantes del Ministerio Público Fiscal local, sumado a varios jueces, e incluso la ex Procuradora General María del Carmen Falbo se hicieron presentes. "Hace 28 años, empezamos con un solo fiscal. Es increíble lo que ha crecido todo. Mi mensaje para esta gente que vino a despedirme es que siga capacitándose, que siga luchando por la independencia del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial. Que no dejen de proponer cosas nuevas para mejorar la función, que sigan respetando a la víctima, que sigan siendo operativos, que hagan autocrítica, y por sobre todo, que no pierdan la pasión. Sin pasión, esta labor, la de fiscal, no se puede llevar adelante", señaló a La Auténtica Defensa.





El ex fiscal Juan José Montani y la ex Procuradora General María del Carmen Falbo, fueron los encargados de decir las palabras de despedida a Maero, en el centro de la foto.



Se jubiló la Fiscal General Liliana Maero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: