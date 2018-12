En el barrio Otamendi niños de 4º, 5º y 6º año de la escuela primaria disfrutaron de una mañana de actividades organizadas por la Asociación Argentina de Tenis en forma articulada del Municipio, el CEF Nº 90 e inspección de Educación Física. Y el tenis volvió a Otamendi. Niños de 4º, 5º y 6º año de la Escuela Primaria N°12 del barrio participaron el pasado lunes de una Clínica de Iniciación, en una a actividad que llegó a la ciudad con la organización de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en forma articulada con la Dirección de Deportes del Municipio, el Centro de Educación Física N°90 e Inspección de Educación Física. Además, tuvo el auspicio de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Durante la mañana, los alumnos (por grupos) fueron accediendo a diferentes juegos y de manera lúdica tuvieron su iniciación en el tenis. "Estamos logrando que los chicos conozcan este deporte. Aquí no están compitiendo simplemente están jugando. Queremos que los chicos puedan proyectarse en la práctica deportiva y este tal vez sea un puntapié", comentó Diego García en representación de la AAT. García también recordó que la misma actividad se realizó hace dos años. En ese sentido destacó el importante acompañamiento del Municipio al momento de contribuir con la organización de la actividad. Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Hábitat, Cecilia Acciardi, resaltó: "El deporte y el juego son salud y nosotros promovemos y apoyamos todas las iniciativas que permitan crear entornos saludables. El hecho de que los chicos disfruten del acceso a un deporte no tradicional es muy gratificante". Y agregó: "Nos alegra haber sido elegidos como uno de los tres municipios donde llega este programa. Es una linda experiencia para los chicos. Y si alguna está interesado en el deporte, desde el Municipio estamos dispuestos a acompañarlos". En relación a ello, el director de Deportes, Gonzalo Patiño, mencionó que "tras el éxito de la edición anterior de esta Clínica surgió la Escuela Municipal de Tenis en Ariel del Plata", que es dirigida por el profesor Franco Mazzoni. "Siempre nos propusimos apoyar a los deportes no tradicionales como, en este caso, el tenis. Trabajamos fuertemente para acercar la mayor oferta deportiva a los vecinos", enfatizó. Por último, la inspectora de Educación Física, Valeria Tríbulo comentó que esta actividad se desarrolla en el marco del programa provincial "La escuela sale de la escuela". Y aseguró que "el éxito de la clínica y muchas otras actividades se da porque hay una articulación constante con el Municipio".

